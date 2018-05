Gaza | fermiamo Trump e Netanyahu Siamo di fronte a un terrorismo di Stato

ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 maggio 2018) Le infami e irresponsabili dichiarazioni di Donald– che qualche mese fa ha avallato il trasferimento della capitale israeliana a Gerusalemme – hanno dato il là a un nuovo massacro di spaventose dimensioni. Almeno 60 sono i palestinesi uccisi. L’ordine categorico delle autorità politiche e militari israeliane è quello di sparare per uccidere chiunque si avvicini alla linea di separazione frae il territorio israeliano. Il giornale indipendente El riporta che, secondo un responsabile militare israeliano, tale ordine riguarda anche i bambini, la piccolezza dei cui corpi impedisce di prendere la mira per non colpire organi vitali. E infatti sono almeno sei i minori caduti solo in queste ultime ore sotto il piombo israeliano. Si tratta dell’ennesimo crimine di guerra e contro l’umanità a carico di Benjamin. Quest’ultimo si avvale del ...