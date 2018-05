Gaza | “60 morti | c’è bimba di 8 mesi” Mosca “preoccupata” e Onu | “Sembra che chiunque

ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 maggio 2018) Il giorno dopo gli scontri anel giorno dell’apertura dell’ambasciata Usa a Gerusalemme sale il numero deie dei feriti: sono 60 le vittime tra cui unadi otto mesi morta, secondo il ministero della sanità della Striscia, per l’inalazione dei gas lacrimogeni sparati dall’esercito e che si trovava sotto una tenda con i genitori, allestita dagli organizzatori della manifestazione, non distante dai reticolati della barriera difensiva. Oggi i palestinesi della Cisgiordania e di Gerusalemme est scioperano: la protesta (che include tre giornate di lutto) è diretta anche contro il trasferimento a Gerusalemme della rappresentanza diplomatica di Washington. Chiusi negozi e scuole. In giornata avranno luogo manifestazioni commemorative della Nakba: la catastrofe della costituzione di Israele, avvenuta 70 anni fa. La situazione aè fonte di “profonda ...