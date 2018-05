Fusione tra i piccoli Comuni | sì o no?

Cannabis - maxi Fusione da 3 miliardi tra i colossi canadesi : MILANO - Unione tra aziende canadesi produttrici di Cannabis terapeutica. Aurora Cannabis ha chiuso l'accordo per acquisire MedReleaf in una operazione, interamente in titoli, valutata 3,2 miliardi di ...

Morta per una trasFusione di sangue infetto : 400mila euro agli eredi : Riceveranno 400mila euro gli eredi di una donna di Arzano, nel napoletano, Morta nel 2005 a causa di una trasfusione di sangue infetto con l'epatite C, avvenuta nel 1992. Il Tar della...

Si ammala nel 1992 per una trasFusione di sangue infetto : dopo 26 anni arriva il risarcimento agli eredi : Si ammala nel 1992 di epatite C, in seguito ad una trasfusione di sangue infetto eseguita in una casa di cura di Napoli, dove fu sottoposta alla somministrazione di sacche di sangue. La donna, di Arzano (Napoli), in seguito all’aggravamento della patologia, muore nel 2005. Adesso lo Stato dovrà pagare 400mila euro alle eredi, lo ha stabilito dal Tar Campania che, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli, ha condannato ...

TrasFusione di sangue infetto - donna morì : agli eredi 400mila euro : Lo Stato dovrà pagare 400mila euro alle eredi di una donna di Arzano che, nel 1992, contrasse l'epatite C in seguito a una Trasfusione di sangue infetto. È quanto stabilito dal Tar Campania che, ...

Maxi risarcimento per una trasFusione sbagliata : VENEZIA Quando è stato contagiato di epatite C, R.C. aveva 15 anni. Era il 1972 e all'epoca non c'era modo per testare il sangue dei donatori. Quella trasfusione, inoltre, poteva essere evitata perché ...

Con la Fusione tra Fs e Anas deraglia il dividendo allo Stato : Le Fs hanno staccato un assegno da 150 milioni come dividendo per l'azionista di controllo, ovvero il Tesoro. Che si è però dovuto accontentare di metà dei 300 milioni arrivati l'anno scorso. A far ...

Genitori Testimoni di Geova negano trasFusione a figlia - Marziale : 'Accordo su tutela della vita' : 'Ancora una volta, medici costretti a ricorrere all'autorità giudiziaria minorile per potere intervenire su un'adolescente ricoverata con notevole ritardo e urgentemente bisognosa di trasfusione di ...

Sicurezza stradale - non facciamo conFusione : più bici vuol dire meno incidenti : Fioccano campagne e spot sulla Sicurezza stradale rivolti a pedoni e ciclisti – utenti deboli, non inquinanti, non ingombranti della strada – come se fossero loro i primi responsabili del caos stradale e degli incidenti. Non importa se i dati dimostrano il contrario: secondo Safety in numbers, raddoppiando il numero di ciclisti si riduce del 34% il rischio di incidenti per km mentre se questi si dimezzano il rischio aumenta del 52%. ...

Samsung Galaxy Fusione tra S9 ed S9+ è lo smartphone Android più potente : Per ora non ha ancora un nome, si conosce solo la sigla del nuovo smartphone Samsung appena certificato da TEENA, SM-8850 è la fusione del Samsung Galaxy S9 e del Samsung Galaxy S9 Plus. Il vero top di gamma 2018 della serie Samsung Galaxy sarà, con molta probabilità, venduto solo in Cina. Lo potremmo definire un Galaxy S9 Flat visto il design molto più simile ad iPhone X, del resto il display Super AMOLED di entrambi è prodotto da ...

Nuovo Samsung Galaxy : Fusione tra S9 ed S9+ - il vero top di gamma 2018 : Per ora non ha ancora un nome, si conosce solo la sigla del Nuovo smartphone Samsung appena certificato da TEENA, SM-8850 è la fusione del Samsung Galaxy S9 e del Samsung Galaxy S9 Plus. Il vero top di gamma 2018 della serie Samsung Galaxy sarà, con molta probabilità, venduto solo in Cina. Lo potremmo definire un Galaxy S9 Flat visto il design molto più simile ad iPhone X, del resto il display Super AMOLED di entrambi è prodotto da ...

Usa : Wsj - Sprint e T-Mobile tornano a trattare Fusione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Palermo - trasFusione non autorizzata a una Testimone di Geova. Medico nei guai : Giovanni Spinnato, un Medico di Palermo, è stato condannato per violenza privata a un mese di reclusione con la condizionale. Nel 2010 aveva deciso di fare una trasfusione a una paziente contraria ...

TrasFusione forzata a una testimone di Geova : condannato un medico : Alla paziente doveva essere asportato il feto morto. Dopo otto anni si è arrivati a sentenza: un mese di reclusione.

TrasFusione forzata a un testimone di Geova. Medico condannato a un mese di carcere : Un Medico di Palermo, Giovanni Spinnato, è stato condannato a un mese di reclusione con la condizionale per aver deciso di fare una Trasfusione a una paziente testimone di Geova, contraria, per motivi religiosi, a tale pratica. Altri tre medici che hanno partecipato all'intervento sono stati invece assolti. Spinnato dovrà inoltre pagare alla paziente 10mila euro.La decisione del MedicoCome ricorda Tgcom, i fatti risalgono al 2010. La donna, che ...