Francia | a 5 anni telefona al 118 e salva il padre Mio papà è morto | fa le

Francia - bambino di 5 anni chiama il 118 e salva il padre in coma diabetico : Un bimbo dal sangue freddo quello che, al telefono con medici e gendarmi, è riuscito a guidare l’ambulanza fino a casa e a salvare la vita al suo papà. I fatti a Glos-la-Ferriere, in Normandia. L'uomo. 44enne, era entrato in coma diabetico. I genitori sono separati.Continua a leggere

Léa - scomparsa a 15 anni : la Francia vive un nuovo incubo dopo Angélique : Léa Lhullier tiene in ansia la Francia, già scottata dalla terrbilie vicenda di Angélique Six. Léa, 15 anni, è scomparsa da mercoledì scorso e la...

Francia : telegrammi addio - servizio interrotto dopo 139 anni - : Alle 23.59 del 30 aprile è stato mandato l'ultimo messaggio composto con il vecchio metodo ormai soppiantato dalla tecnologia

Francia - 13enne stuprata e uccisa : il killer aveva scontato 9 anni per violenza sessuale : Francia, 13enne stuprata e uccisa: il killer aveva scontato 9 anni per violenza sessuale Arrestato per il terribile delitto un uomo già condannato in passato per violenze sui minori, ma poi riabilitato. Il cadavere della piccola è stato trovato in una foresta Continua a leggere

Francia - Angelique scomparsa e uccisa a 13 anni : morta per asfissia e abbandonata in un parco : Arrivano le prime indiscrezioni sui risultati dell'autopsia sul corpo di Angelique Six, la 13enne scomparsa e trovata senza vita nei pressi di Wambrechies, in provincia di Lille, Francia: l'adolescente sarebbe morta per asfissia, dopo essere stata strangolata dal suo aguzzino. "Inorriditi da questa vicenda".Continua a leggere

Rassegna 30.4. Bimba di 13 anni rapita - violentata e uccisa : la Francia è sotto choc : Ansa Politica. Regionali Friuli Venezia Giulia: dato definitivo, ha votato il 49,63%. Nel 2013, quando si votò in due giornate, l'affluenza definitiva fu del 50,48%.

Rapita - stuprata e uccisa a 13 anni : il dramma di Angelique sconvolge la Francia : Il dramma di Angélique Six, una bambina di 13 anni, sta sconvolgendo la Francia. La ragazza è stata trovata morta nella notte tra sabato e domenica, a tre giorni dalla sua scomparsa, a...

Francia - morto a 70 anni l'ex ct Henry Michel : Lutto per il calcio francese. E' morto all'età di 70 anni Henri Michel , ex ct della nazionale che ha guidato la Francia alla medaglia d'oro olimpica nel 1984 a Los Angeles battendo il Brasile in ...