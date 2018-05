Fornero | flat tax e reddito di cittadinanza | il programma Lega-M5S costerebbe 100

Flat tax - legge Fornero - disoccupati : i temi caldi dell’accordo fra Lega e 5 Stelle : I contenuti delle proposte contenute nell’accordo tra Movimento 5 Stelle e Lega . Quota 100 per la previdenza; la tassa piatta da sperimentare il primo anno solo sui redditi aggiuntivi; mentre sul reddito di cittadinanza si partirebbe dal potenziamento dei centri per l’impiego

Agenda di governo Lega M5S : Flat tax - immigrazione - abolizione Fornero : Salvo sorprese dell’ultimo minuto, il contratto di governo Lega M5S dovrebbe essere stipulato a giorni. La trattativa è in corso e già vengono snocciolati i punti cardine dell’Agenda di governo delle due formazioni politiche. Emergono affinità e punti di contrasto, ma in queste ore si cerca di trovare la quadra per costruire un’intesa su un programma in cui viene data priorità alle convergenze con qualche compromesso. Tra Flat tax e reddito di ...