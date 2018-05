Formula E - Massa annuncia : 'Il prossimo anno correrò nella squadra di Di Caprio' : Il pilota brasiliano Felipe Massa ha annunciato oggi che correrà la prossima stagione in Formula E, con il team Venturi, fondato dall'attore statunitense Leonardo DiCaprio . 'Sono molto felice di ...

Nuova vita per Felipe Massa - il pilota brasiliano pronto a sbarcare in Formula E : a giorni l’annuncio ufficiale : Felipe Massa è pronto ad accettare l’offerta di uno dei team della Formula E, tornando in pista dopo l’addio alla Williams Felipe Massa è pronto a tornare in pista, ma non lo farà in Formula 1. Il pilota brasiliano infatti debutterà in Formula E, la serie elettrica che tanto credito sta riscuotendo in giro per il mondo. Dopo l’addio alla Williams alla fine della scorsa stagione, il driver verdeoro è in procinto di accettare ...

Massa pronto al rientro : in Formula E. Atteso l'annuncio : Felipe Massa è pronto al ritorno in pista: e lo farà in Formula E. Oggi l'ex ferrarista, che ha terminato la carriera in Formula 1 con la Williams al termine del 2017, dovrebbe essere annunciato al ...

Felipe Massa torna in pista? Possibile futuro in Formula E con la Mahindra : Felipe Massa ha lasciato la Formula Uno al termine della passata stagione ma il 37enne brasiliano potrebbe tornare in pista al volante di una vettura di Formula E. L’ex pilota di Ferrari e Williams ha infatti espresso il proprio interesse nei confronti del campionato riservato alle auto elettriche e nel 2019 potrebbe sostituire Nick Heidfeld su una Mahindra, affiancando così l’ottimo Felix Rosenqvist che ha già vinto due gare in ...

Dalla Formula 1 al karting : Rosberg e Massa star a Sarno : Sarno - Gli elogi di Felipe Massa, da qualche mese presidente della Cik-Fia, per il Circuito Internazionale Napoli di Sarno hanno rappresentato solo una delle due note di cronaca per il round 1 del ...