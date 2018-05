Formula 1 - Miami approva il progetto per un Gran Premio

quattroruote

(Di martedì 15 maggio 2018) Il circus della1 sembra avere parecchie probabilità dire in Florida nel 2019. La gara dovrebbe svolgersi in Florida, a ottobre, su un circuito cittadino nella zona sud-est delliconica città americana. Svelato anche il disegno della pista, sul quale sono già piovute diverse critiche, tra cui quelle di Lewis Hamilton.Il sogno americano. Da quando Liberty Media ha acquisito la proprietà della1, la volontà di disputare più gare oltreoceano è sempre stata chiara. Non certo per una questione di campanilismo, ma per cercare di conquistare quellade fascia di appassionati a stelle e strisce che non riescono ancora a emozionarsi come fanno per altre serie motoristiche. Tramontato ildel New Jersey, ecco che Liberty Media ha pensato a. Per individuare il circuito è stato messo allopera il noto architetto Hermann Tilke, lautore di tutte le nuove piste ...