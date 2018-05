Foggia : nel ritorno lo Zaccheria è tornato ad essere (quasi) un fortino : Il Foggia è tornato ad avere un buon rapporto con lo stadio “Pino Zaccheria”. I rossoneri infatti, dopo un girone di andata tutt’altro che positivo tra le mura amiche, sono riusciti a rifarsi nella seconda parte della stagione e chiuderanno al tredicesimo posto di questa classifica parziale nel segno del numero trenta: i “Satanelli” hanno infatti conquistato trenta punti, segnando lo stesso numero di reti e subendone altrattante, con uno score ...

A volo d angelo - sospesi sui monti Dauni nel Foggiano sorgerà la fly line più lunga del Sud : Promette di essere fly line più lunga del Sud Italia. Più spettacolare anche del famoso volo dell'angelo di Castelmezzano, in Basilicata. Con i suoi 1.468 metri attraverserà Panni il paese del ...

A volo d'angelo - sospesi sui monti Dauni : nel Foggiano sorgerà la fly line più lunga del Sud : A Panni presentato il progetto della spettacolare attrazione turistica che emula, e supera per dimensioni del percorso, il volo dell'angelo di Castelmezzano....

Maltempo : violento nubifragio nel Foggiano : Un violento nubifragio si è abbattuto questo pomeriggio in diverse zone della provincia di Foggia. I comuni maggiormente colpiti sono quelli dei Monti Dauni come Candela dove stanno operando alcune squadre dei Vigili del fuoco per allagamenti in scantinati e box anche se non vengono segnalati eccezionali difficoltà. Disagi, sempre per la violenza dell’acqua anche a Deliceto e a Rocchetta Sant’Antonio. Al momento non vengono segnalati ...

Katy Perry torna a sFoggiare lunghi capelli castani nell'ultima puntata di American Idol : L'acconciatura ricorda il look di Katy ai tempi del suo esordio nel mondo del pop, quando ci ha fatto innamorare cantando "I Kissed a Girl" . She is from the whole another world... • • #KatyPerry ...

Commisero un furto nel Foggiano nel 2008 : due arresti a Noto : Due persone sono state arrestate dai carabinieri di Noto. Si tratta di Gelsomino Di Giovanni, 44 anni e Angelo Spinelli di 34. I militari dell'Arma hanno eseguito due ordini di esecuzione per la ...

Bomba carta esplode nella notte a Foggia : ANSA, - Foggia, 30 APR - Un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere ieri notte poco dopo l'una, da persone non ancora identificate, nei pressi della saracinesca della scuola di ballo 'Bailando ...

Esplosioni in una fabbrica di fuochi d’artificio nel Foggiano : due feriti : Esplosioni in una fabbrica di fuochi d’artificio nel Foggiano: due feriti Esplosioni in una fabbrica di fuochi d’artificio nel Foggiano: due feriti Continua a leggere

Terremoto in Molise : scossa avvertita anche nel Foggiano - nessun danno : La scossa di Terremoto magnitudo 4.2 verificatasi alle 11:48 in Molise è stata avvertita anche in alcune zone di confine con la Puglia, ma non si registra finora alcun danno: lo ha reso noto la Protezione civile regionale che sta effettuando verifiche. Numerose le chiamate ai numeri di emergenza ma la situazione è tornata in breve tempo alla normalità. L'articolo Terremoto in Molise: scossa avvertita anche nel Foggiano, nessun danno sembra ...

Cavallo travolge e uccide uno spettatore alla 'Cavalcata dei buoi' nel Foggiano : Un uomo - di cui non è stato reso noto il nome - è morto dopo essere stato travolto da un Cavallo durante la 'Cavalcata dei buoi' che ogni anno si tiene a Chieuti, in provincia di Foggia. L'uomo stava ...

Diretta / Foggia Bari (risultato finale 1-1) streaming video e tv : Pareggio giusto nel derby pugliese! : Diretta Foggia Bari info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del grande derby pugliese di Serie B, 37^ giornata (oggi 21 aprile)(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 16:52:00 GMT)

Autobus a fuoco nel Foggiano : Situazioni di questo tipo non sono nuove alla cronaca e, in passato, altri episodi del genere hanno interessato la nostra cittadina. Diverse segnalazioni, infatti, sono state indirizzare all'Azienda ...

Lapo Elkann - altra Ferrari distrutta. Come l’ha ridotta. Dopo le polemiche per multe varie e insulti per il colore militare di uno dei suoi bolidi - il rampollo di casa Agnelli aveva deciso di sFoggiare un modello tutto nuovo. Ma è durato poco… : Rieccoci a parlare di Lapo Elkann. Che ha fatto stavolta? Già, perché purtroppo quando ci si ritrova a dare notizie del rampollo di casa Agnelli, ormai si sa già che se ne leggeranno delle belle (si fa per dire). Il rapporto di Lapo con le sue auto, Come è noto, è molto particolare. Di multe per parcheggi assurdi ne ha prese tante, così Come di insulti per aver fatto una Ferrari tutta mimetizzata Come una vettura militare. Stavolta, però, ...