Fmi | riforme per Paesi Ue ad alto debito

Fmi : Maurer - riforme contro indebitamento : Presente a Washington per partecipare al vertice del Fondo monetario internazionale , Fmi, e della Banca mondiale, il consigliere federale Ueli Maur...

Vertice Fmi e Banca mondiale : Maurer - riforme contro indebitamento : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...