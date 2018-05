Fmi | in Italia produttività cresciuta solo dell' 1% dal 2002

Fmi : riduzione Npl banche Italia 'incoraggiante' - serve fare di più : New York, 15 mag. , askanews, Come aveva già fatto nei rapporti diffusi ad aprile in occasione dei suoi lavori primaverili, il Fondo monetario internazionale ha spiegato che 'in Irlanda, Italia e ...

L'Fmi promuove l'Italia «Ma serve un governo» : WASHINGTON L'economia italiana sta facendo bene e nel breve termine non ci sono preoccupazioni. Ma lo stallo politico deve finire. L'auspicio è di Alessandro Leipold, direttore esecutivo del Fmi che mette in ...

Leipold - Fmi - : per Italia - outlook positivo nel breve termine : New York, 2 mag. , askanews, - Le prospettive di breve termine per l'Italia "non sono così male" tanto che il consenso è per "una continuazione della ripresa". L'outlook strutturale si fa però più ...

Leipold - Fmi - : combinazione di promesse elettorali italiane insostenibile : ... il rappresentante dell'Italia al Fondo ha definito "tragica" la situazione eventuale in cui "un'altra finestra di opportunità [resa possibile dallo slancio ciclico dell'economia] si chiude senza ...

Padoan : Fmi apprezza il lavoro fatto dall'Italia : Sentimento di apprezzamento sugli sforzi dell'Italia è stato espresso nei vari incontri che si sono tenuti a Washington nelle riunioni del Fondo Monetario Internazionale. Molta la curiosità sulla crisi di governo ancora in corso

Fmi fiducioso - l'Italia non invertirà la rotta sulle riforme : E' essenziale che non si inverta rotta sulle riforme. Lo afferma Poul Thomsen, responsabile del Dipartimento Europe del Fmi.

Fmi : spagnoli più ricchi degli italiani - sorpasso nel 2017 : In cinque anni Spagna più ricca del 7%. Dieci anni fa eravamo il 10% più ricchi - Se nei mitici anni 80 l'Italia poteva vantarsi di aver superato la Gran Bretagna, 30 anni dopo, fra le nebbie di un ...

RIFORMA PENSIONI/ Nuovo richiamo del Fmi all'Italia (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Nuovo richiamo del Fmi all'Italia a non fare passi indietro.

Thomsen - Fmi - : Italia cresce - proseguire su strada riforme fatte : New York, 20 apr. , askanews, - "L'Italia ha fatto importanti riforme , lavoro, pensioni, per affrontare le sfide" con cui sta facendo i conti dagli anni precedenti all'ultima crisi. "Questo è molto ...

Fmi - ITALIA SORPASSATA/ Spagnoli più ricchi degli italiani. Col Pil non andrà meglio

