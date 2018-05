Flat tax M5s-Lega | alla classe media non serve La metà dei risparmi va ai ricchi

La Flat tax è una proposta semplicistica che non funziona : Dal Kansas alla Russia, con l'imposta ad aliquota fissa arrivano anche tagli ai servizi pubblici e meno diritti sociali. E in Italia la flat tax proposta dalla destra non porterebbe nemmeno a una riduzione delle imposte: tre quarti dei contribuenti subiscono già una pressione fiscale minore del 15% del reddito.Continua a leggere

Crozza e la Flat tax : "Fa scendere l'evasione fiscale come il gorgonzola fa scendere il colesterolo" : Nella copertina di Maurizio Crozza alla puntata di Che Fuori Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai 1, il comico cerca di spiegare il meccanismo alla base del condono fiscale e della flax tax che fa parte dei punti comuni del contratto di governo M5s-Lega

LUISS Open// Flat tax : 'meno tasse per i ricchi' vuol dire 'più crescita per tutti'? A smentirlo è la storia dell'economia : ... pubblicato su LUISS Open , parte dall'attualità politica di questi giorni riprendendo e sviluppando alcuni paragrafi dell'ultimo libro dell'autore, La scienza inutile , pubblicato da LUISS ...

M5s-Lega - Sapelli : “Avranno cambiato idea. Ci tenevo a fare qualcosa - hanno un buon programma. Non c’è Flat tax” : “Non sapevo di questa nota del M5s. Vorrà dire che hanno cambiato parere. Ci tenevo a fare qualcosa, perché il loro è un buon programma. Se Siniscalco fosse venuto con me, avremmo fatto un buon lavoro.”. E’ allibito il professor Giulio Sapelli, contattato telefonicamente dalla trasmissione radiofonica Ho Scelto Cusano (Radio Cusano Campus), il cui conduttore, Gianluca Fabi, gli comunica in diretta l’ultima ora de ...

Governo - Castelli (M5s) : "Condono per finanziare Flat tax? Non si farà mai - non penso faccia parte del bene della politica" : "Condono per finanziare flat tax? Non si farà mai, non penso faccia parte del bene della politica". Così la deputata 5 stelle Laura Castelli nega la possibilità, proposta dal leghista Armando Siri, di trovare le risorse per l'applicazione della Flat tax con una nuova rottamazione. E sulle grandi opere, altro nodo contestato del possibile contratto, taglia corto: "Vedrete quando sarà pronto il contratto"

Flat tax - c'è un buco da 90 miliardi Vantaggi per redditi oltre 40 mila € I punti da chiarire sugli sconti fiscali : Con il crescere della speranza che si formi un nuovo esecutivo, diviene centrale il dibattito sulla Flat Tax, un sistema che, prevedendo un'unica aliquota indipendentemente dal livello di reddito personale dei contribuenti, aspira a sostituire l'impianto attuale

Chi e quanto risparmierebbe con la Flat tax : Se vedrà la luce, il governo "Salvimaio", tra Lega e M5s potrebbe introdurre la flat tax, cavallo di battaglia del partito di Matteo Salvini. La flat tax riguarderebbe il 40,1% dei contribuenti...

Dalla Flat tax al conflitto di interesse - tutti i punti del contratto di governo M5S-Lega : Lega e Movimento 5 Stelle d’accordo sull’addio a pagelle fiscali e spesometro, sulla riforma dell’Irpef a due aliquote con deduzioni pro-ceto medio e «pace fiscale» sulle vecchie...

Accordo sui punti cardine del programma : Flat tax - reddito di cittadinanza - riforma della legge Fornero e immigrazione : Lega e Movimento 5 stelle hanno trovato la convergenza sui temi principali da affrontare e da inserire nel contratto di governo -

Nel programma 21 punti : Flat tax - superamento della legge Fornero e anticorruzione : Nel contratto di governo, Lega-Cinquestelle anche nuove norme su immigrazione e sicurezza, il reddito di cittadinanza e l'Ilva -

M5S-Lega trattano su Flat tax. Di Maio : stiamo scrivendo la storia. Salvini : 'Stasera nome del premier' : La Lega spinge per un nome terzo, una specie di Giacinto della Cananea di destra, il M5S non vuole invece un nome alla Monti e preferirebbe un personaggio dalla caratura più politica. La questione ...

M5S-Lega trattano su Flat tax. Di Maio : stiamo scrivendo la storia. Ma sul premier non c'è ancora accordo : Si parla di aliquote fiscali ma il premier non c'è. «Ovviamente si sta scrivendo la storia e ci vuole un po' di tempo. Di nomi non abbiamo parlato, c'è un ottimo clima...

