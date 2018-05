Fisco : nel primo trimestre aumentano entrate tributarie e contributive : aumentano le entrate tributarie e contributive nei primi tre mesi del 2018 . Lo rende noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze , MEF , che spiega come nel primo trimestre dell'anno, queste evidenzino nel complesso un aumento del 3,3%, +5.021 milioni di euro, rispetto allo stesso periodo dell'anno ...

Monica Bellucci nel ciclone del Fisco francese : «Conti in Svizzera e una società offshore alle Isole Vergini» : Monica Bellucci nella morsa del Fisco in Francia. Secondo quanto scrive la Tribune de Geneve l'attrice italiana sarebbe stata accusata di non aver dichiarato due conti e una cassetta di sicurezza...

Fisco - precompilata nel vivo : da mercoledì ok invio modello 730 : Conto alla rovescia per la "fase uno" della precompilata. Ancora due giorni per la semplice consultazione del modello predisposto dal Fisco, mentre da mercoledì 2 maggio e fino al 23 luglio i ...

Fisco : Falsitta - nel nostro sistema ‘troppo Ottocento’ : Roma, 27 apr. (AdnKronos) – “Nel nostro sistema v’è ‘troppo Ottocento’ dal punto di vista tecnico e perciò esso appare inadeguato a portarci nella ‘contemporaneità'”. E’ la tesi del professore Vittorio Emanuele Falsitta, tra i più famosi tributaristi italiani, che illustra così la sua nuova pubblicazione dal titolo ‘Fisco e civiltà”.‘Ritardare l’intervento culturale sul ...

Fisco - come detrarre le spese sanitarie e di assistenza nel 730 : A partire dal 2 maggio sarà possibile modificare e inviare il proprio 730, ovvero il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Per quanto riguarda le ...

Boom accessi nelle prime ore per la dichiarazione precompilata. Boschi : "Con Governi Pd Fisco più semplice" : Sono 218 mila gli accessi nelle prime sei ore. Secondo i dati forniti da Sogei all'Agenzia delle Entrate c'è forte interesse per la nuova dichiarazione dei redditi precompilata. Lo scorso anno, nello stesso lasso di tempo, il numero dei contribuenti entrati nella propria area riservata si era attestato sui 150 mila. La crescita del 45% dei contatti sarebbe collegata anche alla novità rappresentata dalla rappresentazione grafica, ...

Fisco : nella precompilata 2018 - un miliardo di dati : Teleborsa, - Tempo di dichiarazione dei redditi per i contribuenti italiani. L' Agenzia delle Entrate fa sapere come entro il 16 aprile sarà possibile visualizzare la propria dichiarazione ...

Fisco - Mef : nel 2016 pressione fiscale paesi OCSE cresce dello 0 - 3% : Teleborsa, - Nel 2016, rispetto al 2015, la variazione tendenziale media della pressione fiscale per l'insieme dei paesi dell'OCSE si attesta a +0,3%. Lo rende noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze , Mef, nel Bollettino di gennaio 2018, evidenziando un lieve aumento della pressione fiscale per la Francia , +0,1%, , la Germania , +0,5%, , il Regno Unito , +0,7%, e una ...

Fisco - Mef : nel 2017 dichiarazioni reddito Irpef per 40 - 9 mln contribuenti - : Lo rende noto il ministero dell'Economia, in una nota che raccoglie le statistiche sulle dichiarazioni fiscali. Sono 20,2 milioni le persone fisiche …

Fisco - consulente nel ricorso contro le multe denunciato per evasione : guadagni in nero per due milioni : Da Seregno ha trattato 18mila casi di opposizioni a contravvenzioni. Con il suo staff preparava per i clienti la bozza del modulo per contestare la...