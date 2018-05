Firmata intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e l’Arma dei Carabinieri

Venezia : Firmata intesa tra Porto e Rfi per contenzioso area 'Ex Platea Lavaggi' (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Siamo molto soddisfatti della risoluzione del contenzioso – dichiara il Presidente dell’AdSPMAS Pino Musolino – perchè ci permette di continuare nella nostra opera di recupero del waterfront Veneziano, operando una compenetrazione sostenibile e virtuosa delle aree portua

Venezia : Firmata intesa tra Porto e Rfi per contenzioso area ‘Ex Platea Lavaggi’ : Venzia, 7 mag. (AdnKronos) – Entra nel vivo la collaborazione tra Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e Rete Ferroviaria Italiana. Dopo la firma del protocollo, a febbraio 2018, per l’individuazione degli interventi necessari all’upgrading delle infrastrutture portuali e al miglioramento delle loro connessioni con la rete ferroviaria nazionale, AdSPMAS e RFI hanno siglato un accordo per la risoluzione ...

Venezia : Firmata intesa tra Porto e Rfi per contenzioso area ‘Ex Platea Lavaggi’ (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Siamo molto soddisfatti della risoluzione del contenzioso ‘ dichiara il Presidente dell’AdSPMAS Pino Musolino ‘ perchè ci permette di continuare nella nostra opera di recupero del waterfront Veneziano, operando una compenetrazione sostenibile e virtuosa delle aree portuali con quelle residenziali confinanti. Abbiamo un anno di tempo per individuare quali progetti possano ...