ilfattoquotidiano

: Firenze, un documentario per raccontare ‘La cura’ del dipinto distrutto nella strage dei Georgofili: “Una storia di… - Cascavel47 : Firenze, un documentario per raccontare ‘La cura’ del dipinto distrutto nella strage dei Georgofili: “Una storia di… - novedafirenze : 'Lorello e Brunello': il mondo rurale della Maremma assediato dalla globalizzazione - AndGad2010 : @Tommaso_Colonna Questi si credono così tanto vittime che diranno di essersi ridimensionati perché dopo L’albergo d… -

(Di martedì 15 maggio 2018) Il­ 27 maggio del 1993viene colpita al cuore. Una bomba della mafia uccide cinque persone e devasta centinaia di opere d’arte. Per 24 anni undel ‘600 rimane nei depositi degli Uffizi. ‘I giocatori di carte‘ di Bartolomeo Manfredi è considerato perduto per sempre. Fino a quando la restauratrice fiorentina Daniela Lippi non decide di prendersene cura. Sulla tela lacerata rimangono i profili incompleti di sei personaggi. Oltre 500 sono i frammenti da ricollocare. Attorno a questo puzzle si dipinge un affresco di storie accomunate dallo stesso impegno civile: il pompiere intervenuto poche ore dopo l’esplosione a filmare i danni della devastazione; i custodi che hanno raccolto in lacrime i frammenti; il compagno di studi di una delle vittime che ha aiutato Danielaricostruzione digitale; l’ex direttrice degli Uffizi che dopo la ...