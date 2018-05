Firenze | la nuova collezione Moncler Genius sbarca al Pitti Uomo 2018

Tramvia Firenze - confermata la nuova linea fino a Piazza San Marco : Questa mattina Stefano Giorgetti, assessore ai lavori pubblici, ha dato un buongiorno alternativo ai fiorentini, che si sono svegliati con il progetto della linea 4 e il prolungamento della linea 2 approvato. La Tramvia arriverà fino a Piazza San Marco, passando per viale Lavagnini, percorrendo Piazza della Libertà, dopo la quale svolterà a destra in Via Cavour arrivando in Piazza San Marco. Tornerà indietro verso i viali transitando per Via ...

Meyer-Università Firenze/IIT Genova : Scoperta una nuova malattia che provoca una grave encefalopatia : ... che ha consentito la comunicazione con gruppi leader della ricerca nel mondo. Un vantaggio che si è tradotto in un'immediata ricaduta per i bambini in cura a Firenze, la possibilità di effettuare ...

Gene ATP6V1A e encelofapatia atipica : nuova grande scoperta al Meyer di Firenze : La nota rivista internazionale Brain si è occupata di una grande scoperta medico-scientifica che ha avuto luogo a Firenze. Per l'ennesima volta si torna a parlare di una scoperta che certifica le eccellenze in campo medico-scientifico su cui l'Italia può contare; i cui protagonisti, stavolta, sono i componenti dell'equipe di Neuroscienze del Meyer (Università di Firenze) e dell'It dell'Università di Genova. Un successo per i ricercatori, ma che ...

Nuova vita per Museo Novecento a Firenze : Firenze, 20 APR - Il Museo Novecento di Firenze, aperto nel 2014, si amplia a partire da oggi con nuovi allestimenti e nuovi progetti artistici. Grazie ad un milione di investimenti verranno ...