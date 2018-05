Finalmente Mohoric! Il ciclista della Bahrain Merida centra il primo successo al Giro

sportfair

(Di martedì 15 maggio 2018) Matej Mohoric vince la decima tappa deld’Italia: battuti Denz e Bennett a Gualdo Tadino Matej Mohoric è tornato a vincere una corsa in un grandedopo ilottenuto alla Vuelta di Spagnando iltrionfo ald’Italia. Nico Denz dell’Ag2R La Mondiale ha fallito l’occasione di ottenere la prima vittoria al debutto nella corsa rosa. Doveva essere una tappa tranquilla ma sin dai primissimi chilometri la frazione ha regalato grandissime emozioni. Ilcolpo di scenagiornata è stata la crisi di Esteban ChavesMitchelton Scot, la corsa e poi proseguita con la foratura e cambio di bici per Tom DumoulinSunweb. Altra buona giornata per l’Androni Giocattoli Sidermec che oggi è stata in fuga con Marco Frapporti: Gianni Savio può ritenersi soddisfattoprova dei suoi ragazzi in questa edizione del...