Tra Final Fantasy VII Remake e XV - quali sono i piani del franchise per l’E3 2018? : Square Enix ha aperto un portale web dedicato interamente al franchise di Final Fantasy, un sito che apparentemente fungerà da hub per le notizie di Final Fantasy in tutto il mondo. Si tratta di una procedura abbastanza usuale per franchise multimediali come quello del celebre JRPG di Square Enix: sul sito, al momento, si possono leggere notizie appurate su tutte le recenti versioni principali del franchise. Una mossa che, però, ci lascia ...

Final Fantasy VII Remake uscirà nel 2023? Conferme su Nobuo Uematsu alle musiche : Final Fantasy VII Remake continua ad essere al centro delle curiosità per la sua data di uscita. Il Remake infatti è stato annunciato all’E3 2015, ma a distanza di anni non si conosce ancora la data del suo arrivo sul mercato. Qualcuno spera che un nuovo annuncio possa arrivare durante l’E3 2018, ma intanto sembra che l’attesa potrebbe essere ancora molto lunga. Final Fantasy VII Remake nel 2023? Di recente un utente di thelifestream.net (via ...

Final Fantasy VII Remake : Square Enix vuole l'uscita almeno entro il 2023? : Considerando i rumor riguardanti Final Fantasy VII Remake molti fan non possono che cullare più di un dubbio e di una preoccupazione per lo stato di un progetto tanto atteso quanto ambizioso. Riportare in vita senza snaturare eccessivamente un capitolo così storico e amato può rivelarsi un successo incredibile ma i rischi sono inevitabilmente parecchi. Proprio per questo motivo i rumor riguardanti uno sviluppo ripartito da zero di fronte a ...

Con la nuova patch di Final Fantasy Online prosegue la saga di Ivalice : Square Enix ha annunciato oggi che Under the Moonlight, l'ultimo aggiornamento di Final Fantasy XIV: Stormblood, arriverà il 22 maggio. La tanto attesa patch introduce il prossimo capitolo della serie di raid da 24 giocatori a Ivalice, nuove missioni, nuovi trial, dungeon e molto altro.Il trailer ufficiale per la patch 4.3, rilasciato oggi, svela i nuovi contenuti in arrivo ed è possibile visualizzarlo di seguito: La patch 4.3 introduce una ...

Final Fantasy XIV : annunciata la data di pubblicazione della patch 4.3 : Nella giornata odierna Square Enix ha annunciato la data di pubblicazione del nuovo aggiornamento per Final Fantasy XIV. Come riporta Dualshockers, l'aggiornamento 4.3 chiamato "Under the Moonlight" sarà disponibile dal 22 maggio e introdurrà tonnellate di nuove attività, tra cui:E' anche stato rilasciato un trailer (lo trovate qui sotto) ma ve ne sconsigliamo la visione se siete sensibili agli spoiler, e qui ne troverete parecchi.Read ...

I risultati finanziari di Square Enix sono al di sopra delle aspettative grazie a NieR : Automata e Final Fantasy XIV : Square Enix, che a sorpresa ha annunciato una conferenza per l'E3 2018, ha da poco comunicato i propri risultati finanziari per l'anno fiscale che si è concluso il 31 marzo 2018.Come riporta Dualshockers, la compagnia ha registrato risultati al di sopra delle aspettative e, questo, è dovuto sopratutto a NieR: Automata e Final Fantasy XIV.NieR: Automata, disponibile già dall'anno fiscale precedente, ha continuato a vendere anche quest'anno ...

Final Fantasy 7 Remake verrà mostrato all'E3? : Il Remake di Final Fantasy 7 è un gioco molto atteso dai fan, tuttavia gli sviluppatori non sono stati molto elastici con i dettagli in questi ultimi tempi. Sembra però che le cose siano cambiate, come ha infatti riportato Gamingbolt, in occasione del trentesimo anniversario della saga Tetsuya Nomura, Yoshinori Kitase, e Naoki Hamaguchi hanno condiviso con i fan dettagli riguardanti lo stato dello sviluppo del titolo.Ecco le loro dichiarazioni ...

Spacewar! - John Madden Football - Tomb Raider e Final Fantasy VII aggiunti nella World Video Game Hall Of Fame : La "World Video Game Hall of Fame" ideata dallo Strong National Museum of Play di Rochester, New York, vede ora altri quattro giochi aggiungersi alla lista e si tratta di alcuni grandi nomi che hanno avuto un'influenza importante sull'industria dei Videogiochi.Come riportato da Gamespot, Spacewar! del 1961, che è considerato da molti il ​​primo Videogioco, è ora nella Hall of Fame. Creato al Massachusetts Institute of Technology e ...

Final Fantasy Brave Exvius festeggia la prossima uscita di Dragon Quest 11 : Dopo l'annuncio dell'uscita di Dragon Quest 11: Echi di un'era perduta su PlayStation 4 e Steam il 4 settembre 2018, Square Enix Ltd. oggi ha annunciato che Final Fantasy Brave Exvius avrà una collaborazione speciale con la serie Dragon Quest.A partire da oggi, i giocatori di Final Fantasy Brave Exvius potranno affrontare mostri leggendari di Dragon Quest e ottenere degli oggetti esclusivi legati all'evento.Tutti coloro che effettueranno ...

Perché lo sviluppo di Final Fantasy VII Remake procede a rilento? : Chi si aspettava un annuncio della data di uscita per Final Fantasy VII Remake fissata per quest'anno potrebbe rimanere fortemente deluso. I motivi, a quanto pare, risiederebbero tutti in alcune problematiche nello sviluppo che stanno rallentando pesantemente la produzione dell'esclusiva PS4. Essenzialmente, anche se questo gioco è in sviluppo da circa quattro anni, in realtà è come se lo fosse da meno tempo e uno dei producer ha spiegato ...

Lo sviluppo di Final Fantasy VII Remake sarebbe ripartito da zero dopo l'addio di CyberConnect 2 : Pochi giorni fa erano emerse incoraggianti notizie circa lo sviluppo del Remake di Final Fantasy VII, Square Enix pubblicò un annuncio di lavoro dove si poteva leggere il reale obiettivo della compagnia, ovvero non limitarsi a un semplice Remake, bensì "superare l'originale". Un compito non certamente facile, poiché Final Fantasy VII, come saprete, è stato un gioco che ha dato una scossa fondamentale al genere RPG. Oggi, tuttavia, sono spuntate ...

DISSIDIA Final Fantasy NT : Vayne si aggiunge al Roster : Square Enix da oggi dà il benvenuto in DISSIDIA FINAL FANTASY NT al primo personaggio del season pass, Vayne Carudas Solidor, il carismatico antagonista di FINAL FANTASY XII. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord Vayne disponibile da oggi in DISSIDIA FINAL FANTASY NT Vayne è in grado di scatenare combo devastanti e stordenti, inoltre può sopraffare i ...

Final Fantasy VII Remake per PS4 - la grafica non è tutto : In queste ore è emersa un'intervista all'Art Director di Final Fantasy VII Remake, Shintaro Takai, il quale ha fornito alcuni spunti interessanti sullo sviluppo del gioco. Per inciso, Takai-san lavorava al gioco originale come director degli effetti speciali, e ha parlato di come l'esclusiva PS4 non sarà esclusivamente un tripudio di grafica rispetto alla versione originale - dichiarazioni che seguono anche a un recente annuncio di ...

Cosa aspettarsi da Final Fantasy VII Remake - le ambizioni del gioco PS4 : Final Fantasy VII Remake sarà una "nuova creazione non circoscritta a un semplice Remake": il nuovo gioco per PS4, diretto da Tetsuya Nomura, mira a "sorpassare il gioco originale". È quanto emerge da un recente annuncio di lavoro, che afferma che il team di sviluppo è attualmente alla ricerca di nuovi producer: la nota mette bene in chiaro le ambizioni del progetto, che ad oggi purtroppo resta ancora in larga parte un mistero. Di seguito vi ...