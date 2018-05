Festival L’Altra Mente | dreatività | incontro e accoglienza per affrontare il disagio

meteoweb.eu

(Di martedì 15 maggio 2018) Si terrà dal 24 al 27 maggio 2018, nel centro storico di Foligno (PG), la seconda edizione del, l’evento dedicato almentale promosso dall’Associazione Liberi di Essere – per la promozione e la tutela della salute mentale con la curatela artistica di La Società dello Spettacolo, due realtà attive sul territorio umbro per promuovere la potenzialità riabilitativa dell’arte, e realizzato con il sostegno di Regione Umbria, Comune Foligno, Usl Umbria 2, Seriana 2000, con il patrocinio di Rai e la media partnership di TGR. Dialoghi, spettacoli teatrali e musicali, laboratori, presentazioni di libri, incontri con le scuole, attività artistiche, cinema e fotografia per un programma articolato in diverse sezioni con appuntamenti dedicati al concetto di altra, non come deficit sociale da emarginare o di cui farsi carico, ma come valida risorsa che, se intesa e ...