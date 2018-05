Festa scudetto Juve | torna il bus scoperto

Serie A - sabato alle 15 la Festa scudetto Juve. Genoa-Torino domenica alle 15 : L'ufficialità dello scudetto alla Juve e l'assenza di obiettivi di classifica per Genoa e Torino porta allo spostamento orario di due gare. Juve-Verona si giocherà sabato 19 maggio alle ore 15 , ...

Scudetto Juve - la Festa e la rabbia : D'altra parte, sostengono, "siamo nel 2018 ed esiste ancora gente che tifa il più grande bluff della storia dello sport mondiale... la giuve ", titolare di "uno Scudetto di cartone festeggiato da una ...

L'abitudine di vincere sempre : la (non) Festa della Juve per il settimo scudetto : Ancora una festa, sempre all'Olimpico. Dopo il netto successo sul Milan in finale di Coppa Italia stavolta alla Juventus basta lo 0-0 con la Roma (cui invece manca ancora un punto per blindare il terzo posto in classifica) per conquistare il 34/o scudetto della sua storia, il settimo consecutivo. Per Massimiliano Allegri - al quarto double di fila, un record anche questo - un dolcissimo déjà-vu dopo il campionato vinto nel 2011 ...

Juventus-Verona anticipata - ecco data ed orario della Festa scudetto : Juventus-Verona anticipata – La Juventus si è laureata campione d’Italia, alla squadra di Massimiliano Allegri è bastato il pareggio nella gara di campionato contro la Roma per conquistare matematicamente il settimo scudetto consecutivo, subito dopo il match delirio nello spogliatoio ma la vera festa è prevista per la gara di campionato contro il Verona. La decisione è stata quella di anticipare il match, la gara inizialmente era ...

Juventus - è Festa dopo lo scudetto : delirio nello spogliatoio bianconero [FOTO e VIDEO] : 1/18 Foto Twitter Juventus ...

Roma e Juve non si fanno male - per i bianconeri Festa scudetto all'Olimpico : Pari e sorrisi all'Olimpico. Lo 0-0 fa felice tutti, la Roma già qualificata alla prossima Champions League chiude l'anno davanti ai propri tifosi con un punto contro i campioni d'Italia. Non basta al ...

Juventus - Festa all'Olimpico : è scudetto : Ai bianconeri bastava un punto: con la Roma finisce 0-0. Campioni d'Italia per la settima volta di fila

Juventus-Verona : Allianz Stadium esaurito per la Festa scudetto : TORINO - Allianz Stadium tutto esaurito per 'l'ultimo, grande abbraccio della stagione ai nostri campioni'. Lo comunica la Juventus sul proprio sito internet all'indomani della vittoria nella finale ...

Genoa in Festa : 120 anni fa il primo scudetto della storia italiana : E la Coppa d'Onore, donata ai rossoblù nel 1900 dal Duca degli Abruzzi, torna a casa dopo un lungo peregrinare

JUVENTUS CAMPIONE D'ITALIA SE/ Napoli a -6 - Festa scudetto contro la Roma? : La JUVENTUS non ha ancora vinto il settimo scudetto consecutivo, ma il 2-2 del Napoli contro il Torino lo avvicina sensibilmente: adesso ai bianconeri basta un punto nelle ultime due gare(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 09:20:00 GMT)

VIDEO Volley - Perugia Campione d’Italia : Ivan Zaytsev segna il punto scudetto! La Festa dei Block Devils : Perugia ha vinto lo scudetto di Volley maschile, i Block Devils sono Campioni d’Italia dopo aver sconfitto Civitanova nella gara5 di Finale. I ragazzi di Lorenzo Bernardi sono stati strepitosi davanti alla bolgia del PalaEvangelisti e hanno chiuso i conti con grandissima disinvoltura. A segnare il punto dello scudetto è stato Ivan Zaytsev che ha marcato gli ultimi tre attacchi e ha mandato in visibilio una città intera: lo Zar era ...

Napoli - il questore diceva : "Stiamo preparando la Festa scudetto" : Chissà se il questore di Napoli, Antonio De Iesu, dopo la debacle degli 11 di Sarri contro la Fiorentina rileggerà le interviste rilasciate la settimana scorsa. Sui social c'è già chi ironizza, ripubblicando su Facebook le parole del funzionario (e tifoso).Intervistato da da calcioNapoli24.it, con dichiarazioni riportate anche da Sport Mediaset, il questore aveva anticipato di essere pronto per l'eventuale festa scudetto a all'ombra del Vesuvio. ...

VIDEO Volley - Conegliano Campione d’Italia : l’ultimo punto di Fabris - la premiazione - la Festa scudetto in campo e negli spogliatoi : Conegliano ha vinto lo scudetto di Volley femminile. Le Pantere si sono laureate Campionesse d’Italia sconfiggendo Novara per 3-1 nella decisiva gara4 della Finale e hanno mandato in visibilio i 5344 tifosi del PalaVerde che hanno festeggiato il secondo tricolore della storia. Di seguito il VIDEO dell’ultima punto, la festa in campo e negli spogliatoi, la premiazione, le interviste alle protagoniste. (foto ...

Volley - uno scudetto da Pantere! Conegliano - la più forte e cattiva : da Fabris a De Gennaro - da Hill a Folie. La Festa delle Campionesse d'... : La diagonale d'attacco con la messicana Samantha Bricio e la statunitense Kimberly Hill è tra le più forti al mondo, entrambe sono in grado di spaccare la partita con ottimi colpi in diagonale e in ...