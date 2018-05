Festa in famiglia per Filippo La Mantia e Chiara Maci

Kid Pass Days - maratona Festa famiglia : ... piazza Città di Lombardia si trasformerà in una piattaforma di home gaming con maxi schermi da 50 pollici e uno speciale salotto per provare TIMGAMES, l'innovativa soluzione di gioco in streaming ...

Ratzinger compie 91 anni - 'Festa' in famiglia col fratello : Sarà una festa tra pochi intimi: il Papa emerito Benedetto XVI compie oggi 91 anni . Come da tradizione ci sarà a Roma, per trascorrere qualche giorno con lui il fratello Georg dalla Baviera, oggi ...

'Festa del Papà e della Famiglia' - domenica l'appuntamento in piazza Rossetti : Musica, giochi, spettacoli, intrattenimento e mercatini in festa per i più piccoli e per gli adulti , nella cornice del centro storico della città . "Abbiamo inteso rinnovare questa tradizione ...

Kylie Jenner : Travis Scott ha speso una cifra incredibile per la prima Festa in famiglia di Stormi : In casa Kardashian Jenner ogni evento è organizzato in grande stile e Travis Scott non ha voluto essere da meno. Il fidanzato di Kylie Jenner e papà di baby Stormi ha organizzato un party per presentare ufficialmente la figlia alla sua famiglia e non ha badato a spese. [arc id=”30ff9308-68b5-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Travis ha fatto preparare per la festa sei sculture floreali: orchidee, rose e ortensie che formano delle nuvole con ...

Nessuna crisi tra Liam Payne e Cheryl Cole - una Festa per Bear per il suo primo compleanno : “Affrontiamo i problemi come una famiglia” : Nessuna crisi tra Liam Payne e Cheryl Cole, una relazione costantemente sotto i riflettori: a tale proposito, il cantante degli One Direction ha rilasciato un'intervista esclusiva a ES Magazine. La coppia formata da Liam e Cheryl è stata nelle ultime settimane oggetto di continue speculazioni: diversi tabloid inglesi e rumors dichiaravano i due in totale crisi, e prossimi alla rottura nonostante una breve apparizione insieme ai Brit Awards ...