Festa annullata | fedi sp

Bergamo - la Festa di Mezza Quaresima annullata per il maltempo di domenica si svolgerà giovedì sera : Si terra’ giovedi’ sera, alle 20.30, la festa di Mezza Quaresima organizzata a Bergamo dal Ducato di Piazza Pontida e slittata domenica scorsa per il maltempo. In piazza Matteotti e’ stato programmato il ‘Rasgame’nt de la e’gia’, ovvero il ‘Rogo della vecchia’. Il via libera e’ stato concesso oggi direttamente dal sindaco Giorgio Gori. Simbolicamente il Ducato quest’anno ...