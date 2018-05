Ferrari | la FIA spiega la ' bocciatura' degli specchietti retrovisori

Alfa Romeo - Fiat - Ferrari - Maserati - Jeep - FCA : le migliori notizie della settimana - 7-13 maggio - : ClubAlfa.it continuerà ad aggiornarvi sul mondo Alfa Romeo e sul gruppo FCA quotidianamente con news e approfondimenti costanti. Continuate a seguirci in questi giorni, sia dal sito che dai nostri ...

Formula 1 - Ferrari : la FIA dichiara non conformi i nuovi specchietti montati sull'Halo : Una buona idea, attuata in base al regolamento. Poi, però, arriva lo stop. La FIA - Federazione Internazionale - ha dichiarato non conformi i nuovi specchietti studiati dalla Ferrar i per il weekend ...

F1 - la FIA dichiara illegali gli specchietti della Ferrari. Bocciato l’aggiornamento della Rossa - ma da Montecarlo : Brutta notizia per la Ferrari alla vigilia delle qualifiche del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1. La FIA, infatti, come riporta Sky Sport, avrebbe dichiarato illegali i nuovi specchietti retrovisori che sono stati montati sul dispositivo Halo e non più sulla scocca della monoposto. I piani alti hanno evidenziato che non sono regolamentari le appendici aerodinamiche posizionate sopra lo specchietto. Il team di Maranello aveva ...

Enzo Ferrari : biografia di Luca Dal Monte best-seller in USA - prossimo film : Uno dei quotidiani più letti e prestigiosi del mondo, ha definito l'opera dello scrittore cremonese Luca Dal Monte " la biografia definitiva di uno degli uomini più straordinari nella storia dell'...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Kimi Raikkonen scatta con le ultrasoft. Un errore di guida e i controlli FIA cambiano la strategia di Ferrari : Errori di guida e un controllo imprevisto della FIA durante il Q2 hanno costretto Kimi Raikkonen a cambiare la strategia di gara in vista del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale di Formula Uno. Il finlandese, infatti, ha purtroppo commesso un lungo durante il suo giro sulle gomme supersoft, ha cercato di completare una tornata su questi pneumatici per qualificarsi al Q3 e partire in gara con questa mescola ma purtroppo non c’è ...

Formula 1 : la Ferrari vuole Ricciardo al fianco di Vettel : Forte del recente successo ottenuto nel Gran Premio della Cina, Daniel Ricciardo vede innalzarsi le proprie quotazioni nel grande circo della F1. Oggi al volante della Red Bull RB14, a partire dalla ...

Ferrari - colpaccio storico : chi vogliono a Maranello a fianco di Sebastian Vettel per sostituire Kimi Raikkonen : Una coppia da sogno: la Ferrari sta lavorando per affiancare a Sebastian Vettel l'australiano Daniel Ricciardo . Come ricorda il Corriere della Sera , il 28enne pilota della Red Bull , fresco ...

F1 - il divieto dello soffiaggio dello scarico imposto dalla Fia : la Ferrari respinge ogni insinuazione : E’ notizia di ieri che Nicholas Tombazis, responsabile tecnico della FIA per quanto riguarda la F1, abbia scritto una lettera alle scuderie alla vigilia del GP di Azerbaijan in programma nel prossimo weekend a Baku. Come riporta it.motorsport.com, il suo contenuto riguarda il soffiaggio dello scarico che non può essere indotto da speciali mappature del motore. “Non accettiamo siano consentite delle mappature di motore specificamente ...

F1 - vietato il soffiaggio dello scarico con mappature del motore. La lettera alle squadre - norma anti Ferrari? : Nicholas Tombazis, responsabile tecnico della FIA per quanto riguarda la F1, ha scritto una lettera alle scuderia alla vigilia del GP di Azerbaijan in programma nel weekend a Baku. Come riporta it.motorsport.com, il contenuto della lettera riguarda il soffiaggio dello scarico che non può essere indotto da speciali mappature del motore. Alcuni rumors provenienti dal paddock sostengono che anche la Ferrari avrebbe lavorato sui gas per ottenere un ...

MECCANICO Ferrari INVESTITO DA RAIKKONEN AI BOX/ Video Formula 1: Francesco Cigarini - aperta inchiesta FIA: RAIKKONEN investe MECCANICO FERRARI ai box: Video. GP del Bahrain 2018 di Formula 1: choc durante pit stop. Multa salata per la Rossa: l'incidente costa anche 50 mila euro.

F1 - Hamilton stellare in Australia conquista la pole ma le Ferrari gli stanno col fiato sul collo : Si entra finalmente nel vivo: motori accesi a Melbourne per le qualifiche del Gp d’Australia. Dopo circa un’ora dall’ultima sessione di prove libere i piloti sono tornati in pista all’Albert Park Circuit a caccia delle migliori posizioni in griglia di partenza. Il primo poleman della stagione è un eccellente Lewis Hamilton, che è riuscito a chiudere davanti a tutti dopo una qualifica ricca di colpi di scena. A caratterizzare il Q3 è stato ...