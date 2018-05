Fecondazione | l' esperto | il futuro è editing genetico per embrioni sani

Fecondazione - esperto : da embrioni malati possono nascere bimbi sani : embrioni considerati inadatti per far nascere bambini sani, potrebbero in realtà essere utilizzati: le cellule malate potrebbero essere in grado di correggere da sole i propri errori, se geneticamente sani. Una scoperta italiana “ha portato negli anni alla nascita di centinaia di bambini in numerosi centri del mondo. Se gli embrioni ‘a mosaico’ sono trasferiti nell’utero, le cellule sane prendono il sopravvento su quelle ...