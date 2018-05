Farmaci | nel 2017 spesa ridotta | 18 confezioni a cittadino

Veneto : sale protesta consumatori per code e ritardi nelle Farmacie ospedaliere - 2 - : AdnKronos, , Adnkronos, Un problema segnalato anche dal Codacons Veneto con le parole di Franco Conte: 'Dover aspettare ore in coda per ricevere un farmaco salvavita è una situazione da terzo mondo, soprattutto se a doverlo fare sono persone seriamente malate a cui spetterebbero di diritto tutte le facilitazioni possibili in tema sanitario. Ciò che lascia interdetti è che la soluzione a ...

Veneto : sale protesta consumatori per code e ritardi nelle Farmacie ospedaliere : Venezia, 10 mag. (AdnKronos) – In Veneto sale la protesta delle associazioni dei consumatori nei confronti delle farmacie ospedaliere delle Ulss del Veneto dopo il caso di San Donà di Piave, in provincia di Venezia, dove si registrano da giorno code, ritardi e disagi per i malati. Il segretario del Tribunale per i Diritti del Malato del Veneto, Giuseppe Cicciù ha scritto una lettera al Presidente Zaia e all’assessore regionale ...

DIABETE : I LUPINI SONO MEGLIO DEI Farmaci CONTROLLANO I LIVELLI DI GLUCOSIO NEL SANGUE : I LUPINI, ricchi di proteine, potrebbero essere utilizzati in futuro per contrastare il DIABETE: recenti test hanno dimostrato la loro capacità di regolare il GLUCOSIO nel SANGUE. I LUPINI, ricchi di proteine, potrebbero essere utilizzati in futuro per contrastare il DIABETE: recenti test hanno dimostrato la loro capacità di regolare il GLUCOSIO nel SANGUE. I […] L'articolo DIABETE: I LUPINI SONO MEGLIO DEI FARMACI CONTROLLANO I LIVELLI DI ...

Cosa ci fa una birra nel distributore di una Farmacia? : Cosa ci fa una birra nel distributore automatico di una farmacia? Una domanda che sorge spontanea dopo la denuncia del consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, che con il suo...

Nuova rapina del bandito solitario : clienti in ostaggio nella Farmacia : di Marco De Risi Un altro colpo a mano armata nella farmacia comunale di Tor Bella Monaca in via Giovanni Castano. Verso le 18.30, un individuo armato di pistola ha fatto irruzione nei locali, poco ...

Genova - sequestrate 21 tonnellate di Farmaci falsi : Si tratta di prodotti per lo sbiancamento cutaneo, erano in un container in porto, destinati agli afro-shop

Swisslog a Cuneo : 40 anni di esperienza nella produzione di magazzini automatici per Farmacie : Automazione best-in-class per sistemi sanitari all'avanguardia. È la mission di Swisslog, parte del Gruppo KUKA : un'organizzazione globale con 2.500 dipendenti di talento in più di 20 paesi in ...

Nella Farmacia del futuro anche psicologi e dietisti : In un luogo dove entrano mediamente duecento persone al giorno, il farmacista deve diventare sempre più imprenditore e la farmacia un mondo che si apre a nuovi bisogni. Tutto questo trova a Bologna, ...

Farmaci - boom di antibiotici nel mondo : +65% in 15 anni : Un drammatico aumento del consumo globale di antibiotici, +65% dal 2000 al 2015 con un incremento sopratutto nei Paesi più poveri. E’ il report del Center for Disease Dynamics, Economics and Policy di Washington (Usa). “Abbiamo registrato un aumento drammatico dell’uso di antibiotici a livello globale, ma il dato più emblematico è che questo incremento è guidato dai Paesi a basso e medio reddito dove la crescita economica si è ...

Farmaci - Epatite C : “Nel 2017 trattati la metà dei pazienti previsti” : L’obiettivo eliminazione dell’infezione da virus dell’Epatite C, curando 80.000 pazienti l’anno nel triennio 2017-2019, appare ancora lontano. A un anno esatto dalla rimozione delle restrizioni per l’accesso ai Farmaci antivirali innovativi garantiti a tutti i pazienti con Epatite C cronica, in Italia meno di un malato su due è stato avviato alle cure. Il Fondo per i Farmaci innovativi non viene utilizzato a ...