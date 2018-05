Farmaci | i più prescritti sono quelli per il cuore e per la carenza di vitamina D

Occhio : sperimentato un nuovo e più efficace sistema per somministrare i Farmaci : Un team di ricercatori ha individuato un nuovo metodo più efficace per somministrare i farmaci nel trattamento delle degenerazioni retiniche come la maculopatia. La novità arriva dal dipartimento di farmacia dell’Università di Pisa dove Susi Burgalassi, Daniela Monti, Nadia Nicosia, Silvia Tampucci, Eleonora Terreni e Patrizia Chetoni hanno condotto uno studio sperimentale in collaborazione con Andrea Vento Direttore dell’Unità di oculistica ...

Farmaci : prezzi alti sotto accusa - ecco i 5 più costosi al mondo : Il costo dei Farmaci è una questione sempre molto dibattuta, soprattutto in considerazione delle nuove terapie geniche: ora, un sito statunitense, Health24, ha stilato una lista dei medicinali che attualmente risultano più costosi, da considerarsi con tutte le eccezioni del caso e spesso non applicabile a Paesi come l’Italia, dal sistema sanitario molto diverso. ecco quali sono questi 5 prodotti: Luxturna*, terapia genica contro la ...

Farmaci : Usa - meno prescrizioni di oppioidi ma più terapie contro la dipendenza : Risvolto della medaglia nella crisi americana da dipendenza da oppioidi: se dopo anni sta finalmente cominciando a calare la prescrizione di questi Farmaci, inizia ad aumentare quella di medicinali necessari a trattare la dipendenza che essi creano, quasi raddoppiata negli ultimi due anni, secondo i nuovi dati dell’Iqvia Institute for Human Data Science riportati dal ‘New York Times’. Un cambiamento che riflette un aumento ...

Farmaci : nuova cura per più forme di tumore - promettenti i dati preliminari : Il primo studio multicentrico sull’uomo (fase I) sul medicinale orale Blu-667, guidato dall’University of Texas Md Anderson Cancer Centern, ha sviluppato un farmaco che potrebbe essere efficace contro una serie di tumori, accumunati dall’essere causati da un’alterazione del recettore delle tirosin-chinasi (Ret) e difficili da trattare. I risultati sono stati pubblicati su ‘Cancer Discovery‘ e sono stati ...

La strana storia del Warfarin - uno dei Farmaci più usati di sempre : Da una malattia delle mucche a un salvavita per le persone. Un'animazione ripercorre lo sviluppo di uno dei medicinali più famosi

La strana storia del Warfarin - uno dei Farmaci più usati di sempre : Cos’hanno in comune sangue, mucche e ratti? Il filo rosso che li unisce si chiama Warfarin ed è uno dei trattamenti più utilizzati per la salute del nostro sistema cardiocircolatorio. In particolare, per la prevenzione di ictus, disturbi cardiaci e la formazione di trombi nei vasi sanguigni. La storia che ha portato alla sua scoperta e al suo utilizzo è a dir poco stravagante e ha inizio con la strana malattia di una mandria di mucche ...

La nuova vita del tabacco - con Newcotiana non più sigarette ma Farmaci e cosmetici : L'iniziativa a livello europeo coinvolge 19 paesi tra cui l’Italia, che sarà rappresentata dall’Enea, per trasformare le piantagioni in “biofabbriche” che producano vaccini, anticorpi e trattamenti di bellezza

Rapine seriali Milano - la Farmacia di via Murat presa di mira più e più volte : La Polizia di Stato, nella serata del 2 marzo 2018, ha sottoposto a fermo di P.G. ex art. 384 c.p.p. un cittadino italiano di 43 anni, con precedenti penali perché indiziato di più Rapine. Il 19.02.