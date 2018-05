Fai la differenza con F1 2018

gamerbrain



(Di martedì 15 maggio 2018) Codemasters e Koch Media hanno annunciato che F1, il videogioco ufficiale della FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, immergerà i giocatori nel mondo della Formula 1 come mai prima d’ora. F1sarà pubblicato su PlayStation4, Xbox One inclusa Xbox One X e PC Windows (DVD e su Steam) in tutto il mondo il 24 Agosto, nel weekend del GRAN PREMIO DEL BELGIOdi FORMULA 1 presso l’iconico circuito di Spa-Francorchamps. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. F1sfreccia su PC e Console in Agosto Paul Jeal, F1 Franchise Director presso Codemasters ha affermato: Siamo stati felicissimi del feedback che ha ricevuto l’acclamatissimo F1 2017 e siamo estremamente entusiasti di poter ulteriormente migliorare con una base così forte F1. Negli ultimi anni ci siamo impegnati ...