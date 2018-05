Fahrenheit 451 | il nuovo film Dio ci salvi dall’era dell’opinione!

gqitalia

(Di martedì 15 maggio 2018) In un’ambientazione alla Blade Runner, tra lanciafiamme e collegamenti web che finiscono in diretta sparati su grattacieli di vetro che fanno da grande schermo,451 diretto da Ramin Bahrani (e scritto a due mani insieme ad Amir Naderi) è iladattamento del libro di Ray Bradbury e si vedrà dal 29 giugno al cinema. A differenza delche ne aveva già fatto Francois Truffaut, va detto, questo lavoro prodotto da HBO punta più sull’effetto thriller quando racconta di un futuro diverso, in cui i media sono oppiacei, i fatti e la storia vengono riscritti e i pompieri in realtà appiccano grandi fuochi per bruciare libri, che qui vengono definiti “graffiti”. Michael B. Jordan interpreta Montag, un giovane pompiere che inizia a farsi domande sul proprio comportamento e sulle indicazioni del suo mentore, il Capitano Beatty, interpretato da Michael Shannon. Fra i due c’è ...