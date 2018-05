Facebook | Tim Cook critica Zuckerberg su dati | “Apple diversa”

Facebook - sospese 200 app/ Uso improprio dei dati : la dura critica di Tim Cook (Apple) : Facebook, Privacy utenti: ko 200 applicazioni per l'uso dei dati in modo improrio, sorge un nuovo scandalo simile a quello di Cambridge-Analytica. Social network sempre più nella bufera.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 00:05:00 GMT)

Inghilterra : un branco di bulli lo picchia - lui scrive un post su Facebook : "Le vere vittime siete voi" : Prima lo hanno accerchiato mentre tornava a casa con la sua bici. Poi lo hanno scaraventato a terra e lo hanno tempestato di calci e pugni. È successo a Cambridge, in Inghilterra, dove il 21enne studente di Pomezia Marco Fagioli è stato assalito da un branco di bulli di appena 16 anni.Naso rotto, un occhio nero e ferite superficiali a testa e mani, senza alcun motivo che potesse giustificare una tale violenza. Marzio però, ...

Nascondere Ultimo Accesso Facebook : Come Fare : Come Nascondere e disattivare l’orario dell’Ultimo Accesso a Facebook per tutelare la tua privacy. Come accedere a Facebook in incognito, nascondendo il proprio stato online e le ultime connessioni a tutti i contatti Disattivare l’orario di Ultimo Accesso su Facebook Messenger Nuovo giorno, nuova guida dedicata a Facebook, il social network più conosciuto ed usato quotidianamente da milioni […]

Non Vedo Orario Ultimo Accesso Facebook Messenger : Perchè? : Perché su Facebook Messenger non compare l’Ultimo Accesso di una persona? Facebook Messenger: non Vedo più l’Orario dell’Ultimo Accesso di una persona. Perchè? Perché non vedi l’Orario dell’Ultimo Accesso su Facebook Messenger Nuovo giorno, nuova guida dedicata a Facebook, il social network più conosciuto ed usato quotidianamente da milioni di persone. Nella guida di oggi in particolare cerchiamo […]

Il dipartimento della Protezione civile su Facebook e Twitter : Da oggi il dipartimento della Protezione civile è attivo sui social con un profilo Twitter e una pagina Facebook. Si tratta di due nuovi canali nati per informare e sensibilizzare i cittadini ai temi di Protezione civile, creando nuovi spazi di condivisione e di approfondimento. “Sempre più spesso la comunicazione di Protezione civile rappresenta un nodo fondamentale della nostra attività, sul piano dell’allertamento, della pianificazione o ...

Diffama azienda su Facebook - Cassazione : legittimo il licenziamento - : Un post di disprezzo sul social e il datore di lavoro la licenzia. Una donna è ricorsa al tribunale di Forlì, alla Corte d'Appello di Bologna e infine alla Suprema corte. Per tutti i giudici ha leso ...

Diffama azienda su Facebook - Cassazione : legittimo il licenziamento : Diffama azienda su Facebook, Cassazione: legittimo il licenziamento Un post di disprezzo sul social e il datore di lavoro la licenzia. Una donna è ricorsa al tribunale di Forlì, alla Corte d'Appello di Bologna e infine alla Suprema corte. Per tutti i giudici ha leso la reputazione dell'impresa, giusta la rescissione del ...

Amazon batte le stime e vola a Wall Street. Facebook chiude a +9% : Amazon continua a sorprendere in positivo e Wall Street festeggia. Nel primo trimestre dell’anno gli utili sono stati pari a 51,04 miliardi di dollari, contro i 49,78 miliardi previsti...

Cambridge Analitica non ferma Facebook : utili e ricavi sopra le stime : Teleborsa, - Lo scandalo Cambridge Analitica e la conseguente campagna anti-Facebook non sembrano aver minato la voglia di social degli utenti. Ieri sera a Wall Street chiusa il colosso americano ha ...

Cambridge Analitica non ferma Facebook : utili e ricavi sopra le stime : Lo scandalo Cambridge Analitica e la conseguente campagna anti- Facebook non sembrano aver minato la voglia di social degli utenti. Ieri sera a Wall Street chiusa il colosso americano ha alzato il ...

Facebook oltre le stime degli analisti : ?utili per 4 - 99 miliardi di dollari : Secondo le cifre dell’ultimo bilancio trimestrale di Facebook, il re dei social network è volato oltre ogni attesa. Una distanza che riafferma il successo e la leadership dell'azienda nell’economia digitale, ma che può attenuare la pressione ad attuare profonde riforme contro rischi e abusi....

Strage Carrara - sopravvissuto su Facebook : “guardate vostri cari da Lassù”/ Incidente - 4 morti e ultimi attimi : Strage Marina di Carrara, Incidente e 4 morti: unico sopravvissuto su Facebook, "proteggete i vostri cari da Lassù, non ho parole". Gli ultimi attimi fatali dopo lo schianto(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 13:55:00 GMT)

Morto Avicii - dj svedese tra i più famosi al mondo : aveva 28 anni L'ultimo post su Facebook : Morto a 28 anni il produttore e dj svedese Avicii . È stato trovato senza vita a Muscat, in Oman. Lo riferisce Variety e altri media, citando la portavoce dell'artista, Diana Baron. Avicii, all'...

Morto Avicii - dj svedese tra i più famosi al mondo : aveva 28 anni L'ultimo post su Facebook : Morto a 28 anni il produttore e dj svedese Avicii. È stato trovato senza vita a Muscat, in Oman. Lo riferisce Variety e altri media, citando la portavoce dell'artista, Diana...