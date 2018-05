Facebook | pugno duro di Zuckerberg | ecco cosa cambia per gli utenti

Blastingnews

(Di martedì 15 maggio 2018) Che il 2018 sarebbe stato un anno di svolta perlo si era capito quasi da subito. Più o meno da quando lo scandalo Cambridge Analytica aveva fatto passare a livello internazionale il messaggio che i dati affidati al social network non fossero al sicuro. Si è levato un polverone di livello internazionale che ha costretto Marka presentarsi davanti al Senato Americano. Da quel momento in avanti sono emersi una serie di provvedimenti da parte del proprietario del social network chiaramente finalizzati a ricostruire l'immagine di un fenomeno del web che ha successo da ormai quasi due lustri. E la chiave di questa longevita', ai tempi del frenetico web, scaturisce spesso dalla capacita' di reinventarsi, di fornire risposte prima che arrivino le domande. In tal senso, con tutto il suo entourage, è sempre stato maestro. E nelle ultime settimane sono ...