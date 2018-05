Facebook presenta il Portale per gli adolescenti

Facebook - scandalo datagate mette a rischio presentazione dei nuovi prodotti : Teleborsa, - Facebook ancora nell'occhio del ciclone per lo scandalo datagate starebbe pensando di rimandare l'attesa presentazione di nuovi prodotti per l'uso domestico. L'evento F8 previsto per il ...

Cambridge Analytica - Ue a Facebook : ‘Chiarimenti entro 15 giorni’. Zuckerberg non si presenta a Parlamento Uk : La Commissione europea ha chiesto a Facebook di fornire “entro le prossime due settimane” chiarimenti sulle questioni sollevate dallo scandalo Cambridge Analytica. La richiesta è contenuta in una lettera inviata dalla commissaria europea alla Giustizia, Vera Jourova. In particolare Bruxelles vuole sapere se sono stati utilizzati i dati personali dei cittadini europei e vuole “capire in che modo i dati degli utenti di Facebook ...

Cambridge Analytica - Ue a Facebook : “Chiarimenti entro due settimane”. Zuckerberg non si presenta a Parlamento Uk : La Commissione europea ha chiesto a Facebook di fornire “entro le prossime due settimane” chiarimenti sulle questioni sollevate dallo scandalo Cambridge Analytica. La richiesta è contenuta in una lettera inviata dalla commissaria europea alla Giustizia, Vera Jourova. In particolare Bruxelles vuole sapere se sono stati utilizzati i dati personali dei cittadini europei e vuole “capire in che modo i dati degli utenti di Facebook ...

Migranti - danze con lo scettro in mano e soldi lanciati in aria : così il trafficante si presentava su Facebook. Fermato a Catania : Una coppia di nigeriani, Queen Enaye, di 38 anni, e Collins Omorgbe, di 31, sono stati fermati a Trento da personale della polizia locale e di Catania nell’ambito di un’inchiesta della Dda della Procura etnea su una tratta di africane arrivate in Italia su barconi carichi di Migranti per essere avviate alla prostituzione. Le indagini della squadra mobile di Catania erano state avviate dopo lo sbarco, l’11 ottobre 2017, di ...