Facebook per gli under 17

Arriva Facebook per adolescenti : ecco come funziona : Arriva in rete Facebook per adolescenti. Ad annunciarlo è stata la stessa piattaforma di Zuckerberg. Parla ben 60 lingue e contiene tutta una serie di consigli e avvertenze che mettono in guardia i giovani utenti dai pericoli della rete e degli stessi social. Dopo aver dato vita ad alcune restrizioni in fatto di contenuti pubblicitari per i ragazzi nella fascia di età compresa tra i 13 e i 15 anni, adesso il social più famoso al mondo ha deciso ...

Facebook lancia il Portale per gli adolescenti con i consigli per l’utilizzo del social : Indietro 15 maggio 2018 2018-05-15T13:24:12+00:00 ROMA – Un punto di riferimento per tutto ciò che riguarda Facebook.E’ il Portale per gli adolescenti, la nuova piattaforma lanciata da Mark Zuckerberg per guidare i giovani tra i pericoli del social. Suggerimenti generali, consigli di esperti, informazioni su privacy e sicurezza e quant’altro possa aiutare l’utente. È anche […] L'articolo Facebook lancia il Portale per gli adolescenti con i ...

Social network : Facebook lancia 10 consigli per gli adolescenti : Il popolare Social network Facebook ha lanciato 10 consigli (elaborati da Liz Perle, consulente) per i ragazzi, in concomitanza del portale studiato per informare gli adolescenti. Pensa (per cinque secondi) prima di agire: prima di pubblicare un contenuto visibile a tutti, fermati a pensare: “Mi sentirei a mio agio nel leggerlo ad alta voce davanti ai miei genitori e ai miei nonni?“. Non aprire le porte della tua vita agli estranei. ...

