Facebook | nasce il portale per i più giovani | con 10 consigli sulla sicurezza

Facebook-CA - uno scandalo che nasce dalla mole di dati che regaliamo ai pubblicitari : Se le inchieste parlamentari, giornalistiche e giudiziarie sulle fake news fossero state un diversivo o un abbaglio? O addirittura un modo pilotato per far credere che a spostare le quote di elettorato necessarie a far pendere la bilancia a favore della Brexit, di Trump o dei 5 Stelle avessero avuto un ruolo decisivo soltanto le storie inventate da manipoli di falsari dell'informazione a San Pietroburgo e a Vales in Macedonia? E se invece, alla ...