Facebook lancia il Portale per gli adolescenti con i consigli per l’utilizzo del social

Social network : Facebook lancia 10 consigli per gli adolescenti : Il popolare Social network Facebook ha lanciato 10 consigli (elaborati da Liz Perle, consulente) per i ragazzi, in concomitanza del portale studiato per informare gli adolescenti. Pensa (per cinque secondi) prima di agire: prima di pubblicare un contenuto visibile a tutti, fermati a pensare: “Mi sentirei a mio agio nel leggerlo ad alta voce davanti ai miei genitori e ai miei nonni?“. Non aprire le porte della tua vita agli estranei. ...

Cambridge Analytica chiude dopo datagate/ Facebook intanto lancia Clear Hystory : lo scandalo è cancellato? : chiude Cambridge Analytica, la società dello scandalo Facebook sommersa da spese legali e senza più clienti. chiude i battenti l'azienda che sfruttò i dati di milioni di utenti(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 09:50:00 GMT)

Facebook lancia la funzione Incontri usando i dati per fare innamorare : «Troppi single» : ... Zuckerberg annuncia nuovo sistema per cancellare i cookie dal social network Aiutare a ritrovare il vecchio compagno di scuola o a mantenere i contatti con persone dall'altra parte del mondo non ...

Facebook ha ancora in progetto di lanciare propri smart speaker con l’assistente M : Stando a quanto riportato da CNBC, il team di Facebook non ha rinunciato ai propri piani sugli altoparlanti smart ma si sta solo riorganizzando un po' L'articolo Facebook ha ancora in progetto di lanciare propri smart speaker con l’assistente M proviene da TuttoAndroid.

Facebook ‘insegue’ Tinder : Zuckerberg lancia un servizio per gli incontri online : Dopo aver collegato il mondo, ora Facebook “vuole unire le persone”. L’annuncio di Mark Zuckerberg di un nuovo servizio dedicato agli incontri online, fatto durante la conferenza annuale degli sviluppatori del social network, ha fatto passare in secondo piano il tema della sicurezza. Il 33enne fondatore è comunque tornato sullo scandalo Cambridge Analtyca, promettendo una nuova funzione per controllare le informazioni che gli ...

Facebook - Zuckerberg al Congresso Usa/ “Cambridge Analytica violò i miei dati” - poi ‘rilancia’ sua invenzione : Facebook, Zuckerberg al Congresso Usa: il CEO del noto social network all'audizione al Senato ha risposto sullo scandalo dati Cambridge Analytica, ecco le sue parole(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 18:12:00 GMT)

Come funziona lo strumento lanciato da Facebook per gestire i propri dati : “È arrivato il momento”. Così Facebook racconta la sua prima reazione concreta al caso Cambridge Analytica. Dopo la versione di Zuckerberg e le sue scuse, i vicepresidenti Erin Egan ed Ashlie Beringer hanno descritto le novità che arriveranno nei prossimi giorni. Per ora niente rivoluzioni, ma alcuni accorgimenti che rendono più chiara la gestione dei dati. Ecco quali sono e Come funzionano. ...

Mozilla lancia l’estensione di Firefox per proteggerti da Facebook : Facebook Container di Mozilla Firefox Fare di necessità virtù, come si suol dire. Oppure, cavalcare l’onda: Mozilla, che già ha annunciato di prendersi una pausa dalle inserzioni pubblicitarie su Facebook, in seguito al caso Cambridge Analytica, ha inaugurato un’estensione per Firefox capace di impedire al social network di tracciare le abitudini degli utenti online. Si chiama “Facebook Container” e, come promette la ...

