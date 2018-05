Facebook | i 10 consigli per gli adolescenti | ' Se usare i social ti fa sentire triste

Facebook - arriva il portale dedicato agli adolescenti : ci sono informazioni e consigli sul social : Facebook ha lanciato una nuova pagina per i più giovani, che comprende anche i racconti dei coetanei di tutto il mondo su come utilizzano la tecnologia e i consigli su cosa fare se si ha bisogno di ...

Social network : Facebook lancia 10 consigli per gli adolescenti : Il popolare Social network Facebook ha lanciato 10 consigli (elaborati da Liz Perle, consulente) per i ragazzi, in concomitanza del portale studiato per informare gli adolescenti. Pensa (per cinque secondi) prima di agire: prima di pubblicare un contenuto visibile a tutti, fermati a pensare: “Mi sentirei a mio agio nel leggerlo ad alta voce davanti ai miei genitori e ai miei nonni?“. Non aprire le porte della tua vita agli estranei. ...

Facebook : arriva il portale per gli adolescenti. Ecco i 10 consigli per i ragazzi : I consigli, elaborati da Liz Perle, consulente americana che da anni si occupa di giovani e tendenze emergenti, sono nati grazie alle conversazioni avvenute con gli adolescenti in tutto il mondo. ...

5 motivi (e un consiglio) per affidarci all’amore online di Facebook : L’ultima promessa di Mark Zuckerberg è la più grossa di tutte: ve lo trovo io, l’amore. Visto che noi non siamo più capaci, il fondatore di Facebook ha annunciato l’ultima trovata per intromettersi nella nostra vita: l’applicazione per avviare relazioni sentimentali. Non amorazzi qualunque, no. Meaningful, long-term relationships, dice. Storie serie, insomma. Primo risultato: panico nei siti di incontri. Le azioni di Match Group, proprietaria di ...

Facebook Local permette di scoprire luoghi ed eventi nelle vicinanze consigliati dagli amici di Facebook : Facebook Local consente di utilizzare la mappa interattiva e filtrare gli eventi e le attività per orario, categoria, luogo, con la possibilità di vedere le attività più recenti, gli eventi e i luoghi con cui interagiscono gli amici e di esplorare le liste Locali di eventi e luoghi consigliati in oltre 60 città. L'articolo Facebook Local permette di scoprire luoghi ed eventi nelle vicinanze consigliati dagli amici di Facebook proviene da ...

Reggio Emilia - consigliere comunale M5s su Facebook : “Berlusconi muori”. Poi si scusa e scrive : “Scherzo” : “Berlusca, se vuoi risolvere tu la situazione in Siria, muori è l’unico modo”. Rajinder Singh, consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle di Campagnola (Reggio Emilia), nella notte del 15 aprile ha postato questo status su Facebook (scritto da un altro utente e in cui lui è stato taggato). Parole che hanno scatenato polemiche nella politica locale e per le quali la consigliera della Lista insieme di Novellara, nella Bassa ...

I consigli del padre del Web a Zuckerberg per mettere a posto Facebook : Per il padre del web, Tim Berners-Lee, lo scandalo Facebook-Cambridge Analytica non deve mettere a repentaglio la sua creatura. "Questo è un momento grave per il futuro del web", ha scritto, "ma dobbiamo restare fiduciosi. I problemi che vediamo oggi sono solo 'bug' (errori, ndr) nel sistema. I bug possono causare danni, ma i bug sono creati da persone e possono essere riparati dalle persone. Posso immaginare che ...

CONSIGLI NON RICHIESTI/ Tre regole per le collaborazioni su Facebook - Linkedin e il digital : Non sono pochi i casi di chi vuole utilizzare i social per promuovere se stesso o un proprio prodotto. In questa corsa al digital è bene però evitare improvvisazioni. LUCA BRAMBILLA(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 06:07:00 GMT)IL CASO/ Sviluppo senza occupazione, il lato oscuro della new economy, di C. ViscontiRIFORMA PENSIONI/ I nemici della Legge Fornero e la speranza per i conti italiani, di M. Cardarelli

Cambridge Analytica - Elon Musk contro Facebook/ Spunta John Bolton - neo-consigliere per la sicurezza di Trump : Cambridge Analytica perquisita, Elon Musk contro Facebook: nella serata di ieri, la sede di Londra della nota società, è stata perquisita alla ricerca di prove e documenti(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 12:21:00 GMT)

Diffamazione su Facebook : condannata consigliera del M5S : Prato, Silvia La Vita dovrà risarcire con 5mila euro Fonderia Cultart per le affermazioni fatte su alcuni post in relazione all'affidamento alla cooperativa di eventi e spettacoli

I consigli del padre del Web a Zuckerberg per mettere a posto Facebook : La scienza e la medicina sono molto importanti e dipendono da questi dati'. 'Il mio messaggio per tutti gli utenti web oggi è questo: io posso pure averlo inventato, ma siete voi a renderlo quello ...

I consigli del padre del Web a Zuckerberg per mettere a posto Facebook : Per il padre del web, Tim Berners-Lee, lo scandalo Facebook-Cambridge Analytica non deve mettere a repentaglio la sua creatura. "Questo è un momento grave per il futuro del web", ha scritto, "ma dobbiamo restare fiduciosi. I problemi che vediamo oggi sono solo 'bug' (errori, ndr) nel sistema. I bug possono causare danni, ma i bug sono creati da persone e possono essere riparati dalle persone. Posso immaginare che ...

Volete seguire il consiglio di Brian Acton? Ecco come cancellare il vostro account Facebook : Se Volete seguire il suggerimento di Brian Acton, che vi consiglia di cancellare Facebook, vi spieghiamo come potete farlo direttamente dal vostro smartphone, dopo aver salvato i vostri dati. L'articolo Volete seguire il consiglio di Brian Acton? Ecco come cancellare il vostro account Facebook proviene da TuttoAndroid.

Anche il cofondatore di Whatsapp consiglia di cancellare Facebook. Cosa sta succedendo? : Ma il monopolio della vita digitale di 2,3 miliardi di utenti nel mondo , questi i numeri di Facebook, comincia a preoccupare. È come se il potere di queste società sia diventato consapevolezza ...