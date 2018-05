Facebook - arriva il portale dedicato agli adolescenti : ci sono informazioni e consigli sul social : Facebook ha lanciato una nuova pagina per i più giovani, che comprende anche i racconti dei coetanei di tutto il mondo su come utilizzano la tecnologia e i consigli su cosa fare se si ha bisogno di ...

Facebook - nasce il portale per i più giovani - con 10 consigli sulla sicurezza - : Il social network ha lanciato una nuova piattaforma per promuovere un comportamento responsabile nei ragazzi

Facebook lancia il Portale per gli adolescenti con i consigli per l’utilizzo del social : Indietro 15 maggio 2018 2018-05-15T13:24:12+00:00 ROMA – Un punto di riferimento per tutto ciò che riguarda Facebook.E’ il Portale per gli adolescenti, la nuova piattaforma lanciata da Mark Zuckerberg per guidare i giovani tra i pericoli del social. Suggerimenti generali, consigli di esperti, informazioni su privacy e sicurezza e quant’altro possa aiutare l’utente. È anche […] L'articolo Facebook lancia il Portale per gli adolescenti con i ...

Facebook - i 10 consigli per gli adolescenti : 'Se usare i social ti fa sentire triste - prenditi una pausa' : I consigli, elaborati da Liz Perle, consulente americana che da anni si occupa di giovani e tendenze emergenti, sono nati grazie alle conversazioni avvenute con gli adolescenti in tutto il mondo. ...

Social network : Facebook lancia 10 consigli per gli adolescenti : Il popolare Social network Facebook ha lanciato 10 consigli (elaborati da Liz Perle, consulente) per i ragazzi, in concomitanza del portale studiato per informare gli adolescenti. Pensa (per cinque secondi) prima di agire: prima di pubblicare un contenuto visibile a tutti, fermati a pensare: “Mi sentirei a mio agio nel leggerlo ad alta voce davanti ai miei genitori e ai miei nonni?“. Non aprire le porte della tua vita agli estranei. ...

Facebook : arriva il portale per gli adolescenti. Ecco i 10 consigli per i ragazzi : I consigli, elaborati da Liz Perle, consulente americana che da anni si occupa di giovani e tendenze emergenti, sono nati grazie alle conversazioni avvenute con gli adolescenti in tutto il mondo. ...

5 motivi (e un consiglio) per affidarci all’amore online di Facebook : L’ultima promessa di Mark Zuckerberg è la più grossa di tutte: ve lo trovo io, l’amore. Visto che noi non siamo più capaci, il fondatore di Facebook ha annunciato l’ultima trovata per intromettersi nella nostra vita: l’applicazione per avviare relazioni sentimentali. Non amorazzi qualunque, no. Meaningful, long-term relationships, dice. Storie serie, insomma. Primo risultato: panico nei siti di incontri. Le azioni di Match Group, proprietaria di ...

Facebook Local permette di scoprire luoghi ed eventi nelle vicinanze consigliati dagli amici di Facebook : Facebook Local consente di utilizzare la mappa interattiva e filtrare gli eventi e le attività per orario, categoria, luogo, con la possibilità di vedere le attività più recenti, gli eventi e i luoghi con cui interagiscono gli amici e di esplorare le liste Locali di eventi e luoghi consigliati in oltre 60 città. L'articolo Facebook Local permette di scoprire luoghi ed eventi nelle vicinanze consigliati dagli amici di Facebook proviene da ...

Reggio Emilia - consigliere comunale M5s su Facebook : “Berlusconi muori”. Poi si scusa e scrive : “Scherzo” : “Berlusca, se vuoi risolvere tu la situazione in Siria, muori è l’unico modo”. Rajinder Singh, consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle di Campagnola (Reggio Emilia), nella notte del 15 aprile ha postato questo status su Facebook (scritto da un altro utente e in cui lui è stato taggato). Parole che hanno scatenato polemiche nella politica locale e per le quali la consigliera della Lista insieme di Novellara, nella Bassa ...

I consigli del padre del Web a Zuckerberg per mettere a posto Facebook : Per il padre del web, Tim Berners-Lee, lo scandalo Facebook-Cambridge Analytica non deve mettere a repentaglio la sua creatura. "Questo è un momento grave per il futuro del web", ha scritto, "ma dobbiamo restare fiduciosi. I problemi che vediamo oggi sono solo 'bug' (errori, ndr) nel sistema. I bug possono causare danni, ma i bug sono creati da persone e possono essere riparati dalle persone. Posso immaginare che ...

CONSIGLI NON RICHIESTI/ Tre regole per le collaborazioni su Facebook - Linkedin e il digital : Non sono pochi i casi di chi vuole utilizzare i social per promuovere se stesso o un proprio prodotto. In questa corsa al digital è bene però evitare improvvisazioni. LUCA BRAMBILLA(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 06:07:00 GMT)IL CASO/ Sviluppo senza occupazione, il lato oscuro della new economy, di C. ViscontiRIFORMA PENSIONI/ I nemici della Legge Fornero e la speranza per i conti italiani, di M. Cardarelli

Cambridge Analytica - Elon Musk contro Facebook/ Spunta John Bolton - neo-consigliere per la sicurezza di Trump : Cambridge Analytica perquisita, Elon Musk contro Facebook: nella serata di ieri, la sede di Londra della nota società, è stata perquisita alla ricerca di prove e documenti(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 12:21:00 GMT)

Diffamazione su Facebook : condannata consigliera del M5S : Prato, Silvia La Vita dovrà risarcire con 5mila euro Fonderia Cultart per le affermazioni fatte su alcuni post in relazione all'affidamento alla cooperativa di eventi e spettacoli