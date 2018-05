Facebook ha cancellato 600 milioni  di profili falsi o pornografici in tre mesi

Cambridge Analytica chiude dopo datagate/ Facebook intanto lancia Clear Hystory : lo scandalo è cancellato? : chiude Cambridge Analytica, la società dello scandalo Facebook sommersa da spese legali e senza più clienti. chiude i battenti l'azienda che sfruttò i dati di milioni di utenti(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 09:50:00 GMT)

Facebook ha cancellato alcuni vecchi messaggi privati di Zuckerberg : Li aveva scritti su Messenger, e ora non sono più visibili ai suoi interlocutori: il social network ha provato a rimediare dicendo che in futuro potranno farlo tutti The post Facebook ha cancellato alcuni vecchi messaggi privati di Zuckerberg appeared first on Il Post.

Facebook ammette aver cancellato messaggi di Zuckerberg : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

La rivista Playboy ha cancellato la sua pagina Facebook : La famosa rivista erotica Playboy non ha più una pagina su Facebook: è stata cancellata per decisione del direttore creativo Cooper Hefner, che aveva annunciato al decisione su Twitter. Nel suo comunicato, Hefner aveva detto che i valori di Facebook e quelli The post La rivista Playboy ha cancellato la sua pagina Facebook appeared first on Il Post.

Facebook - Elon Musk ha cancellato le pagine di Tesla e Space X : Dopo lo scandalo Cambridge Analytica e la nasciata del movimento #deleteFacebook che chiede di boicottare il social network più noto e usato, arriva un'altra tegola per Mark Zuckerberg. Pare infatti ...

Treviso - critica la pediatra su Facebook : bimbo cancellato dai pazienti : Una mamma utilizza Facebook per lamentarsi della pediatra del figlio. In tutta risposta la dottoressa elimina il bambino dalla lista dei suoi pazienti."Venti giorni fa ho espresso un'opinione (su Facebook) - scrive sempre sui social la donna di Treviso - Ho detto che non sono riuscita a parlare direttamente con il medico, in tre settimane ho parlato con due sostituti e una segretaria . Poi mi è arrivata la lettera. Ho telefonato, ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora Facebook : critica pediatra - figlio cancellato da elenco pazienti (8 marzo) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora Treviso: critica pediatra su Facebook, il medico cancella il figlio dall'elenco pazienti. Roma mafia Tiburtina, 39 arresti in blitz antidroga (8 marzo 2018)(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 11:45:00 GMT)