Facebook cancella 583 milioni di profili falsi Stop a contenuti violenti

Facebook aumenta la sicurezza : in tre mesi cancellati 583 milioni di account falsi : Sono 583 milioni gli account falsi disattivati da Facebook nel primo trimestre di quest’anno, e di questi la maggior parte sono stati bloccati entro pochi minuti dalla loro creazione. È uno dei dati forniti dallo stesso social network che pubblica i primi risultati sull’applicazione delle linee guida interne per applicare gli standard di Comunità. ...

Cancellare tutti like e post Facebook con un click : Gli utenti storici del famoso social network si ritrovano a dover combattere ogni giorno con link stupidi e post inutili di pagine a cui non sono più interessati. Ovviamente si sa, il tempo passa, tutti gli esseri umani crescono (a livello fisico e soprattutto mentale) e di conseguenza i gusti e gli interessi cambiano. Per questo motivo diversi utenti sentono il bisogno di ripulire il proprio profilo una volta per tutte e Cancellare tutti i like ...

Cambridge Analytica chiude dopo datagate/ Facebook intanto lancia Clear Hystory : lo scandalo è cancellato? : chiude Cambridge Analytica, la società dello scandalo Facebook sommersa da spese legali e senza più clienti. chiude i battenti l'azienda che sfruttò i dati di milioni di utenti(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 09:50:00 GMT)

Cancellazione dei dati e nuova funzione Tinder : rivoluzione di Facebook : Facebook fa un passo avanti importante sulla strada della privacy degli utenti. Lo annuncia il fondatore e amministratore delegato, Mark Zuckerberg, con un breve post sulla sua pagina personale, pubblicato in apertura di F8, la tradizionale conferenza degli sviluppatori che si svolge a San Josè in Silicon Valley oggi e domani. "Stiamo sviluppando un nuovo strumento" scrive Zuckerberg, "si chiama Clear History", cancella la tua storia. In ...

