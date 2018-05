Fabrizio Corona | Avevo da subito fame di vita e non degli abbracci di Silvia

Fabrizio Corona : "La mia storia è stata una guerra e ora voglio raccontarla a teatro. Io perseguitato per odio" : Fabrizio Corona è tornato. Dopo due anni di silenzio e sedici mesi di carcere, l'ex "re dei paparazzi" si confessa al settimanale Chi, sul numero in edicola da mercoledì 16 maggio. "La mia è l'unica versione, quella vera. È stata solo una guerra", attacca Corona.Io come singolo individuo contro un macigno più grande e forte di me che non voglio identificare con nessun nome altrimenti, dopo quest'intervista, ...

Fabrizio Corona parla del carcere : "Mi hanno portato via sotto gli occhi di mio figlio" : Fabrizio Corona dopo due anni di silenzio e 16 mesi di carcere ha scelto il settimanale Chi per raccontare la sua vicenda giudiziaria, che lui stesso definisce una guerra. Nel numero in uscita domani, mercoledì 16 maggio, si racconta come singolo individuo contro un macigno più grande e più forte di lui, vittima della mala giustizia. Domani su #chimagazine L’unica verità. La mia. Fabrizio. Un post condiviso da Fabrizio Corona ...

Fabrizio Corona : "Silvia Provvedi? In debito con lei - Belen gran bene - Nina Moric va rispettata" : Il settimanale Chi pubblica, nel numero in edicola da mercoledì 16 maggio, la clamorosa intervista con Fabrizio Corona che parla per la prima volta, dopo due anni di silenzio e 16 mesi di detenzione, della sua vicenda giudiziaria e della sua vita sentimentale, ora che è tornato libero. «Silvia (Provvedi, ndr) non mi ha mai abbandonato. Era come se fosse con me in galera. Avevo la cella tappezzata delle nostre foto. Sarò sempre in debito ...

Fabrizio Corona torna sui social : la decisione del giudice di sorveglianza : Fabrizio Corona potrà tornare a usare i social ed a rilasciare interviste, la decisione del giudice di sorveglianza Simone Luerti A Fabrizio Corona dopo la sua scarcerazione era stato imposto, tra le varie restrizioni concernenti la sua rimessa in libertà, il non uso dei social network ed il divieto di rilasciare interviste. L’ex re dei paparazzi però da oggi sarà libero di riprendere la sua attività social e la sua attività comunicativa. ...

Fabrizio Corona può tornare ad usare i social e a rilasciare interviste : Fabrizio Corona: anello a Silvia Provvedi come promessa di matrimonio (foto) Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sposano ufficialmente. Le foto della consegna dell'anello di fidanzamento Via libera. Fabrizio Corona potrà tornare a utilizzare i social network e a rilasciare interviste ma senza "riferimento diretto all'andamento" dell'affidamento terapeutico in corso. A deciderlo il ...

Fabrizio Corona rompe il silenzio : “Io vittima della mala giustizia” : Fabrizio Corona si sfoga per la prima volta dopo la scarcerazione Fabrizio Corona ha ottenuto proprio oggi dal tribunale il permesso di svolgere la propria attività lavorativa, in quanto i giudici hanno riconosciuto che il suo lavoro è molto basato sulla sua immagine. Per questo, Fabrizio Corona potrà tornare anche ad utilizzare a pieno i social network. Non solo. Il fidanzato di Silvia Provvedi avrà la libertà anche di rilasciare interviste: ...

Fabrizio Corona potrà tornare a lavorare e usare i social - : E' quanto scrive il giudice del Tribunale di Sorveglianza di Milano nel provvedimento con cui ha modificato, ammorbidendole, alcune prescrizioni