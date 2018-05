F1 – Vettel non ha paura di dire la verità | la risposta alla fan di Ricciardo è… sincera!

Vettel : 'Oggi non avevamo il passo - le nostre gomme duravano meno delle altre' : ... dopo l'incidente in Bahrain che ha coinvolto un meccanico, è stato costretto al secondo ritiro stagionale in cinque gare; difficile spiegare anche per il campione del mondo 2007 cosa sia successo ...

Sebastian Vettel - GP Spagna 2018 : “Pit-stop obbligato - le gomme non tenevano. Hamilton? Era il più veloce” : Sebastian Vettel ha concluso il GP di Spagna 2018 in quarta posizione. Un risultato deludente per il tedesco della Ferrari che ora è scivolata a 17 punti da Lewis Hamilton in classifica generale, complice un pit-stop forzato. Il quattro volte iridato ha analizzato la gara ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo deciso di fermarci perché le nostre non duravamo come quelle degli altri, non potevamo ricalcare la strategia degli altri. Abbiamo ...

Formula 1 - Vettel dopo qualifiche GP Spagna : 'Ultimo giro buono'. Raikkonen : 'Non sono contento' : Al GP di Spagna seconda fila tutta Ferrari . "sono stato contento del giro ma il primo tentativo non era stato buono, meglio l'Ultimo, ho avuto comunque buone sensazioni ma alla fine ho visto che ...

F1 Spagna - Vettel : «Mercedes è forte qui ma io non vedo l'ora» : BARCELLONA - Inutile nasconderselo: Sebastian Vettel si aspettava di più. Il pilota tedesco ha fatto registrare il terzo tempo nelle qualifiche e scatterà dalla seconda fila, chiuso dallo strapotere ...

Hamilton punge Vettel : "Non è il rivale più forte che ho sfidato" : Il 33enne, quattro volte campione del mondo in Formula Uno, sta un po' arrancando rispetto al passato, nonostante la stagione sia appena iniziata e visto che anche nello scorso campionato la Mercedes ...

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere 2 - risultati e classifica. Tutti i tempi. Lewis Hamilton al comando - Sebastian Vettel non molla : Lewis Hamilton ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1. Il Campione del Mondo ha spinto la sua Mercedes a 1:18.259 rifilando così un decimo di distacco a Dani Ricciardo, abile a precedere il compagno di scuderia Max Verstappen (1:18.533). Sebastian Vettel non molla al volante della sua Ferrari e rimane a tre decimi dal brittanico, subito davanti a Valtteri Bottas (1:18.611, primo nella ...

Sebastian Vettel - GP Spagna 2018 : “La Ferrari lotta per vincere tutte le gare. Parlare ora di punti persi non ha senso” : Il Circus della Formula Uno torna protagonista nel prossimo weekend a Barcellona (Spagna), per il quinto round del Mondiale 2018. A due settimane dal rocambolesco GP di Azerbaijan, con il successo quasi per caso di Lewis Hamilton ed il quarto posto di Sebastian Vettel che ha consentito al britannico di scavalcare il tedesco della Ferrari in vetta alla classifica piloti, il Cavallino Rampante va in cerca di rivincite, forte anche del primato ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Sebastian Vettel - era così giusto provarci a Baku? L’emotività non porta all’iride : “Sono contento di averci provato. Era una decisione da prendere rapidamente ma non è andata per il verso giusto. Ho sbagliato, non è andata bene ma non posso permettere che questo condizioni il giudizio sulla mia gara“, con queste parole Sebastian Vettel ha commentato la gara di ieri, disputata a Baku (Azerbaijan), quarta prova del Mondiale 2018. Un quarto posto finale che, vista la vittoria di Lewis Hamilton, costa la testa della ...

F.1 Vettel : "Non ho azzardato. Peccato per il risultato". Leclerc : "Che gara" : Vettel incassa solo un 4° posto a Baku al termine di una gara che ha controllato a lungo e perso per le rocambolesche vicende legate all'ingresso della Safety Car e una staccata fuori misura a Bottas ...

F1 Azerbaijan - Vettel : «Peccato - non ho esagerato su quel sorpasso» : BAKU - Vettel ha chiuso il Gran Premio dell'Arebaijan con la quarta posizione. Il momento decisivo è stato il tentativo di sorpasso in curva su Bottas nel quale però, nel bloccare le gomme, è andato ...

Sebastian Vettel - GP Azerbaijan 2018 : “Potevo vincere - c’ho provato - non è stato un rischio eccessivo” : Sebastian Vettel sperava in un altro risultato in questo Gran Premio di Azerbaijan. Il pilota della Ferrari, infatti, dopo aver sfruttato al meglio la pole position, stava conducendo la gara in lungo ed in largo, senza problemi. Nel breve volgere di pochi istanti, invece, la sua corsa, come in Cina, è stata rovinata dalle casualità. Prima il pit stop, poi la Safety Car, fino al suo errore nella ripartenza. Un tentativo da “o la va o la ...

