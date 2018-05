F1 | Test Barcellona 2018 | risultati prima giornata Max Verstappen il più veloce con le

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati e classifica di martedì 15 maggio. Verstappen il più veloce - Vettel terzo ed Hamilton sesto : Dopo appena due giorni dal GP di Spagna, quinta prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, le monoposto sono tornate esibirsi proprio sul circuito catalano per la prima di due sessioni di Test. Prove importanti per Testare il nuovo materiale e comprendere meglio i differenti compound di gomme a disposizione delle macchine. In vetta alla giornata odierna troviamo la Red Bull di Max Verstappen a circa 1″ dalla pole ottenuta da Lewis Hamilton ...

Test F1 Barcellona - Grosjean è primo : ANSA, - ROMA, 15 MAG - Nella prima delle due giornate di Test di Formula uno su circuito di Montmelò, Romain Grosjean, su Haas, ha ottenuto il miglior tempo della mattina in 1.18.449, secondo Lewis ...

LIVE F1 - Test Barcellona 2018 in DIRETTA : 15 maggio. Ferrari - parola d’ordine : riscatto! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di Test a Barcellona, riservato alle vetture del Mondiale di Formula Uno. Dopo il successo di Lewis Hamilton sul tracciato catalano, dominando la corsa in lungo ed in largo, e la questione “gomme” a tenere banco, la Ferrari va in cerca di risposte in questo day-1. Il Cavallino Rampante, come tutti i team, avranno a disposizione sia le mescole con il battistrada ribassato ...

F1 - Test Barcellona 2018 in tv : orario d’inizio e aggiornamenti in tempo reale. Il programma completo : Martedì 14 e mercoledì 15 maggio si disputeranno i Test di Barcellona riservati alla Formula Uno. Il Circus rimane al Montmelò dove nel weekend si è disputato il GP di Spagna 2018, il tracciato catalano sarà così ancora teatro di due giorni di prove davvero fondamentali per le varie scuderia che avranno a disposizione 16 ore complessive per Testare delle nuove componenti, migliorare il set-up delle monoposto, trovare le migliori soluzioni per il ...

F1 - Test Barcellona 2018 (15-16 maggio) : tutti in pista per una due giorni di grande importanza - la Ferrari cerca nuove soluzioni : Concluso il Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2018, piloti e scuderie non avranno il classico “rompete le righe“, ma rimarranno sul tracciato del Montmelò per la prima tornata di Test nel corso della stagione da effettuare proprio sulla pista catalana. Per tecnici ed ingegneri si tratta di una occasione più unica che rara (il secondo ed ultimo round si terrà all’Hungaroring di Budapest nelle ...