F1 | sospiro di sollievo in casa Ferrari | gli ultimi aggiornamenti sul motore che ha

Inter - sospiro di sollievo per Miranda : semplice contrattura - tempi di recupero da valutare : Un sospiro di sollievo importante per Luciano Spalletti e per tutta l'Inter. Nella corsa per conquistare l'accesso alla prossima Champions League, infatti, con buone probabilità i nerazzurri potranno ...

The 100 rinnovato per la sesta stagione da The CW : i fan tirano un sospiro di sollievo : The 100 rinnovato per la sesta stagione: con questa notizia, i fan del survival show, che temevano una prematura cancellazione, possono tirare un sospiro di sollievo. Nella notte, il network The CW ha deciso di confermare il destino della sua serie a soli due episodi dal debutto della quinta stagione. Clarke, Bellamy, Octavia e gli altri sopravvissuti al Praimfaya torneranno quindi il prossimo anno con un nuovo ciclo composto di nuovo da ...

Real Madrid - sospiro di sollievo : Cristiano Ronaldo a Kiev sarà in campo : sospiro di sollievo alla Casa Blanca: Cristiano Ronaldo sarà regolarmente a Kiev. Non preoccupano le condizioni del fuoriclasse portoghese, uscito a inizio ripresa nel Clasico di ieri tra Barcellona e ...

Angelo Mai. Municipio I : sospiro di sollievo ma serve soluzione : “Per L’ Angelo Mai possiamo tirare solo un sospiro di sollievo, ma serve una soluzione definitiva dal Campidoglio” – dichiarano Cinzia Guido, Assessora alla Cultura del Municipio Roma I Centro e Sara Lilli, Consigliera Municipale. “Questo spazio culturale così importante per la città e per ill nostro territorio, oggi sotto sgombero per un provvedimento del dipartimento capitolino al patrimonio, ottiene una ...

Boxe - Nino Benvenuti operato di calcoli renali. Intervento riuscito - a casa nel weekend : sospiro di sollievo : Sono giorni difficili per Nino Benvenuti che è stato ricoverato d’urgenza in ospedale e ha fatto spaventare tutti gli appassionati di sport. L’ex Campione del Mondo di Boxe, una vera e propria icona della nobile arte che pochi giorni fa ha compiuto 80 anni, ieri è stato operato di calcoli renali: l’Intervento, durato circa 40 minuti, è perfettamente riuscito e Nino è già tornato a sorridere accanto all’amata moglie Nadia ...

Sondrio : ritrovata Rebecca - studentessa scomparsa lunedì/ Buglio in Monte - sospiro di sollievo : "Sta bene" : Sondrio: ritrovata Rebecca, studentessa scomparsa lunedì 23 aprile 2018: sospiro di sollievo per la famiglia, con la ragazza che "sta bene", sottolineano i militari(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 10:32:00 GMT)

Nuoto - sospiro di sollievo per Gabriele Detti : nulla di serio l’infortunio alla spalla. Si torna a pensare a Glasgow anche se… : Carriera a rischio per Gabriele Detti? Decisamente no. Il toscano, campione del mondo degli 800 stile libero a Budapest (Ungheria), si è infatti sottoposto alle verifiche del caso dopo che nella prima giornata di gare agli Assoluti di Riccione era stato costretto ad abbandonare il contesto agonistico. Il livornese è stato visitato dall’equipe del dottor Giuseppe Porcellini a Forlì, conosciuto e stimato nel suo campo, che ha escluso ...

sospiro di sollievo : Tiangong-1 non cadrà sull’Italia : Anticipata la previsione per la caduta della stazione spaziale cinese. L’arrivo di Tiangong-1 è fissato per le 2.39 ora italiana, il

Serie B - Ascoli-Bari 1-0 : Cosmi tira un sospiro di sollievo : LaPresse cronaca - Pronti via e l'Ascoli al 3' sblocca il risultato con un destro dal limite di Buzzegoli che, servito da Lores, sorprende Micai alla sua destra. Fatica il Bari a reagire e rischia su ...

Napoli - sospiro di sollievo per Sarri : Hysaj sta bene ed è tornato in gruppo : Le nubi si erano diradate già ieri sera quando Elseid Hysaj era rientrato in Italia dopo l'infortunio al ginocchio rimediato in Albania-Norvegia lunedì sera. Stamattina, però, la situazione si è ...

Roma - sospiro di sollievo : niente di grave per Ünder. Il turco resta in Nazionale : La preoccupazione iniziale è svanita del tutto. L'infortunio al ginocchio sinistro, che aveva spaventato la Roma, alla fine non si rivelato così grave. Cengiz Under, uno degli uomini più in forma di ...

Basket - Serie A2 : Roseto - sospiro di sollievo. A Jesi un miracolo da playout : Quando ti ritrovi in fondo alla classifica e lotti per la salvezza, ogni vittoria è una conquista. Te le ricordi proprie tutte, perché le puoi contare sulle dita di una mano. Una sola può fare la ...