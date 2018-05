F1 | Helmut Marko attacca Mercedes | “Le gomme cambiate per i problemi delle Frecce

oasport

(Di martedì 15 maggio 2018) Attacco diretto di, boss della Red Bull, nei confronti della Pirelli e della, relativamente alla vicenda riguardante la modifica del battistrada, da parte del fornitore italiano di. In un’intervista concessa alla Bild, infatti, il manager austriaco ha sottolineato come la posizione del marchio tedesco, nella vicenda, sia stata determinante per il cambiamento citato, visto anche il fenomeno del “blistering” legato alled’Argento. “Non bisogna essere dei geni per capire che se togli 4 millimetri da una gomma esse cambiano comportamento, diventando più difficili da gestire. Ecco perchè altri team sono riusciti ad andare più forti di noi. Le mescole sono statesu richiesta die non mi stupisco neanche tanto di questo. Parliamo di un costruttore di automobili, mentre noi produciamo bibite energetiche, come ...