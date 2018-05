F1 Alfa-Sauber | Leclerc | «Sarà il mio primo GP di casa in Formula 1»

F1 - divorzio tra Alfa-Sauber e il direttore tecnico Zander : TORINO - Non c'è stato nemmeno il tempo per festeggiare adeguatamente il sesto èposto di Leclerc in casa Alfa Sauber, che è arrivata una notizia a turbare l'ambiente. Il direttore tecnico Jörg ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : l’Alfa Romeo Sauber non è più l’ultima forza del Circus. Ma serve di più da Charles Leclerc : Una delle novità di inizio stagione era certamente il ritorno in F1 del marchio Alfa Romeo, che ha deciso di legare il suo nome a quello della Sauber. Non certo un team di primo livello, e forse nemmeno di secondo, ma tanto è bastato per far tornare a sognare gli amanti del Biscione. Non si è trattato, però, solamente di una mera azione di marketing. L’impegno della casa italiana è attivo, in primis nella motorizzazione, per quanto questa ...

F1 - Alfa-Sauber a caccia di punti in Azerbaijan : TORINO - L'Alfa-Sauber si sta preparando per il Gp dell'Azerbaijan. Per la scuderia italo-svizzera sarà importante fare punti visto che fino ad ora l'unico risultato utile è stato quello di Marcus ...

A Leclerc serve tempo - ma l’Alfa-Sauber è un dramma : Secondo il team boss Alfa-Sauber Frederic Vasseur, a Charles Leclerc servirà tempo per essere veloce in F1. In Bahrain, Marcus Ericsson ha fatto i primi punti per il team, nonostante la scarsa considerazione rispetto al compagno di squadra e new entry, che anche in Cina si è reso protagonista di diversi errori (ha chiuso 19°, […] L'articolo A Leclerc serve tempo, ma l’Alfa-Sauber è un dramma sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

F1 Alfa-Sauber - Monchaux a capo del comparto aerodinamico : LA NOMINA Monchaux, che negli ultimi cinque anni ha ricoperto il ruolo di capo del settore automobilistico e dell'aerodinamica per Audi Sport, comincerà a lavorare alla Sauber con effetto immediato, ...

F1 Alfa-Sauber - Leclerc : «Penso solo all'Alfa-Sauber» : TORINO - Charles Leclerc, già pilota di proprietà Ferrari, è tra i debuttanti nell'imminente Gran Premio d'Australia. Il giovane francese quest'anno sarà titolare nell'Alfa-Sauber in coppia con lo ...

F1 Alfa-Sauber - Ericsson : «Battere la Haas è il nostro obiettivo» : TORINO - In casa Sauber, con la nuova partnership targata Alfa Romeo, ci sono molte aspettative. Con la motorizzazione Ferrari la casa svizzera spera di risalire presto le graduatorie e per farlo ...

F1 Alfa-Sauber - Vasseur : «Puntiamo a raggiungere la metà classifica» : TORINO - Dopo i buoni riscontri nei test di Barcellona, c'è molta curiosità per vedere a che punto sia veramente la Alfa Sauber. L'obiettivo della scuderia svizzera che si è unita quest'anno al ...

F1 - Alfa Romeo Sauber - Vasseur cauto : 'Guardate Red Bull e Mercedes - ci hanno messo anni a vincere' : Ci sono voluti cinque anni per diventare nuovamente campione del mondo. Sarà un progetto a medio termine tornare a metà classifica, non avverrà tra un anno o due anni . Guarda anche la Force India , ...

F1 - Mondiale 2018 : Tatiana Calderon promossa test driver in Sauber-Alfa Romeo : La scuderia Alfa Romeo-Sauber ha reso noto di aver nominato test driver per la stagione 2018 di Formula 1 la colombiana Tatiana Calderon. Ventiquattro anni, pilota del campionato GP3 dal 2016, la sudamericana aveva già un rapporto contrattuale con la Sauber dal 2017 con il ruolo di sviluppare la monoposto. Quest’oggi, però, l’annuncio della promozione: si adopererà al simulatore per confrontare i dati raccolti in pista e la vedremo ...