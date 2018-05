F 1 | Test Barcellona - Verstappen il più veloce nella prima giornata

A Barcellona conclusa la prima giornata di Test in-season : Si è conclusa a Barcellona la prima delle due giornate di test in-season, con tutti i team che sono scesi in pista con una monoposto, eccetto Force India e McLaren, che hanno girato con una macchina extra per il programma di sviluppo pneumatici Pirelli 2019, svolto in parallelo. Le condizioni meteo sono rimaste calde e […] L'articolo A Barcellona conclusa la prima giornata di test in-season sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

F1 - Test Barcellona 2018 : Verstappen davanti con le HyperSoft - consistente Vettel con le Soft - Hamilton fa prove aerodinamiche : Prima giornata di Test andata in archivio sul circuito del Montmeló (Spagna) ed indicazioni utili per i team, che si sono esibiti in questo day-1 pochi giorni dopo l’appuntamento iridato (il quinto del Mondiale 2018 di Formula Uno) su questa stessa pista. Il più veloce è stato Max Verstappen (Red Bull). Il rilevamento cronometrico dell’olandese è stato 1’17?528, Testando le nuove gomme HyperSoft, che faranno il loro esordio in ...

Formula 1 - Test Barcellona : orari e come vederli su Sky : Seguiremo tutti i test in tempo reale su skysport.it : cronaca, tempi, foto e tutto quello che c'è da sapere sui test al Circuit de Catalunya. Il programma del Day-2 dei test: mercoledì 16 maggio - ...

F1 – Terminato il primo giorno di Test a Barcellona : Verstappen davanti a tutti - terzo Vettel [FOTO] : E’ Terminato il primo giorno di test a Barcellona, Max Verstappen ha chiuso al primo posto davanti a Carlos Sainz e Sebastian Vettel. Sesta la Mercedes di Hamilton Si è chiuso il primo giorno di test sul circuito di Barcellona, a far la voce grossa ci ha pensato Max Verstappen che, dopo il terzo posto del Gp di Spagna, ha chiuso oggi davanti a tutti. Il pilota della Red Bull ha fermato il crono sull’1:17.528, precedendo di soli 34 ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati prima giornata. Max Verstappen il più veloce con le Hypersoft. Tanti giri per Sebastian Vettel - terzo : La due giorni di Test di F1 a Barcellona si è aperta quest’oggi. Dopo otto lunghe ore di prove è stato Max Verstappen a far segnare il miglior tempo, un 1’17″528 con la gomma Hypersoft, con banda rosa, che farà il suo debutto nel prossimo weekend di gara a Montecarlo. I riferimenti cronometrici contano il giusto (il tempo dell’olandese è quasi un secondo e mezzo più lento rispetto alla pole position di sabato di Lewis ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati e classifica di martedì 15 maggio. Verstappen il più veloce - Vettel terzo ed Hamilton sesto : Dopo appena due giorni dal GP di Spagna, quinta prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, le monoposto sono tornate esibirsi proprio sul circuito catalano per la prima di due sessioni di Test. Prove importanti per Testare il nuovo materiale e comprendere meglio i differenti compound di gomme a disposizione delle macchine. In vetta alla giornata odierna troviamo la Red Bull di Max Verstappen a circa 1″ dalla pole ottenuta da Lewis Hamilton ...

Test F1 Barcellona - Grosjean è primo : ANSA, - ROMA, 15 MAG - Nella prima delle due giornate di Test di Formula uno su circuito di Montmelò, Romain Grosjean, su Haas, ha ottenuto il miglior tempo della mattina in 1.18.449, secondo Lewis ...

F1 Test Barcellona - primo Grosjean al mattino - 7° Vettel : Barcellona - Oggi e domani sono in programma sul circuito di Montmelò due giorni di test, utili per provare nuove soluzioni in vista dei prossimi gran premi. Romain Grosjean, su Haas, ha ottenuto il ...

