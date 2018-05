Estradato dalla Slovacchia Antonino Vadalà

‘Ndrangheta - Antonino Vadalà sarà Estradato dalla Slovacchia : il suo nome in un articolo di Jan Kuciak : “Compare Nino” lascerà le carceri slovacche e sarà estradato in Italia dopo essere stato arrestato, nelle settimane scorse, nell’ambito di un’indagine antidroga coordinata dalla Procura di Venezia. La decisione, in merito all’imprenditore calabrese Antonino Vadalà, è stata presa dai procuratori slovacchi che hanno accolto la richiesta dei pm italiani. Originario di Bova Marina, in provincia di Reggio Calabria, Vadalà è rimasto coinvolto ...