Esplosione tra Panicale e Tavernelle | indagini in corso

L'Esplosione a Crotone : esclusa la fuga di gas - artificieri cercano tracce di esplosivo : Vittime una donna di 55 anni e il compagno di 43. Gravemente ustionata una bambina di 4 anni, più lievi le sorelline. Gli investigatori ipotizzano la presenza nell'appartamento di ordigni per la pesca

Esplosione sventra appartamento a Crotone : almeno due vittime : Una Esplosione avvenuta lunedì sera ha scosso intorno alle 22:00 Crotone. La deflagrazione - sulle cui cause sono in corso accertamenti da parte di carabinieri e polizia - è avvenuta in una casa popolare...

Roma - Esplosione nella centrale termica della Zecca : nessun ferito : Roma, esplosione nella centrale termica della Zecca: nessun ferito Secondo i vigili del fuoco, si tratterebbe di un evento accidentale dovuto all'aumento eccessivo della pressione

Roma - fuga di gas ed Esplosione in un cantiere stradale : operaio in codice rosso : Incidente sul lavoro in un cantiere stradale in via Umberto Saba, in zona Eur, a Roma. Un operaio che stava effettuando lavori di manutenzione è rimasto ustionato probabilmente da un ritorno di fiamma.

Afghanistan - doppia Esplosione a Kabul : è strage di giornalisti : Un duplice attentato kamikaze ha colpito il centro della capitale afghana. Tra le vittime c'è anche un fotoreporter dell'agenzia francese Afp. Media internazionali sottolineano che la seconda esplosione mirava in particolare a uccidere i cronisti accorsi sul posto per coprire la prima.

Gallipoli - bomba nell'hotel comprato all'asta : Esplosione sventra le pareti : esplosione in un hotel di Gallipoli. Un ordigno è deflagrato poco prima della mezzanotte all'interno di un albergo in fase di ristrutturazione, nella zona di Lido San Giovanni.

Rescaldina - Esplosione e crollo palazzina : 9 persone estratte vive/ Ultime notizie - video : grave un 45enne : Rescaldina, esplosione e crollo di una palazzina, quattro i feriti gravi, di cui due bambini. Uno scoppio ha fatto crollare un edificio in provincia di Milano

Esplosione nel Milanese - crolla una casa. Tutte salve le persone estratte dalle macerie| : Ancora da accertare le cause della deflagrazione, probabile una fuga di gas. Nove persone sono rimaste ferite, di cui due gravi