EMILIA ROMAGNA | FALSI DIETOLOGI E DENTISTI | MAXI BLITZ DEI NAS 60 strutture controllate

Finti dietologi e dentisti - 22 denunce in EMILIA Romagna : Finti dietologi e dentisti, 22 denunce in Emilia Romagna Pseudo dietologi che prescrivevano diete dimagranti, sedicenti fisioterapisti che agivano su pazienti con difficoltà motorie e anche falsi dentisti sono stati denunciati dai carabinieri del Nas di Bologna. Chiusi due centri nella provincia di ...

Finti dietologi e dentisti - 22 denunce in EMILIA ROMAGNA - : Pseudo dietologi che prescrivevano diete dimagranti, sedicenti fisioterapisti che agivano su pazienti con difficoltà motorie e anche falsi dentisti sono stati denunciati dai carabinieri del Nas di ...

Medici e dentisti abusivi - 22 denunciati dai Nas in EMILIA Romagna : Medici e dentisti abusivi, 22 denunciati dai Nas in Emilia Romagna Medici e dentisti abusivi, 22 denunciati dai Nas in Emilia Romagna Continua a leggere L'articolo Medici e dentisti abusivi, 22 denunciati dai Nas in Emilia Romagna proviene da NewsGo.

Spiagge pulite. In EMILIA ROMAGNA tornano le giornate di pulizia organizzate da Legambiente : Il Mediterraneo è una delle aree più colpite al mondo: ogni giorno finiscono in mare 731 tonnellate di rifiuti , dati UNEP, . La cosa positiva è che anche noi cittadini possiamo fare molto per il ...

Terremoto EMILIA-Romagna : 6 anni dopo riapre l’abbazia di Nonantola : L’Abbazia di San Silvestro a Nonantola, pesantemente danneggiata dal Terremoto del 2012, riaprirà a settembre: lo ha reso noto la Diocesi di Modena e Nonantola che nel settimanale diocesano ‘Nostro Tempo’, in edicola con Avvenire, ha fatto il punto sulla ricostruzione dei luoghi di culto. L’Abbazia è l’edificio più noto, restaurato con un finanziamento di un milione e 125 mila euro, ma sono oltre cento, ...

Dall'oncologia e neurologia alla presa in carico dei pazienti con patologie croniche : EMILIA-Romagna prima in Italia per numero di progetti ... : I progetti mirati all'avanzamento delle conoscenze sono nei seguenti ambiti: oncologia , 9 progetti, , neuroscienze , 2 progetti, , biologia cellulare, genetica, scienza molecolare , 4 progetti, , ...

Bonaccini : "EMILIA ROMAGNA leader nell'agroalimentare" : Bologna, 7 mag. - (AdnKronos) - L’Emilia-Romagna, leader in ambito italiano ed europeo per i prodotti di qualità - con un paniere di 44 tra specialità Dop (Denominazione di origine protetta) e Igp (Indicazione geografica protetta) -, si candida a diventare uno dei principali hub protagonisti sulla s

Bonaccini : "EMILIA ROMAGNA leader nell'agroalimentare" : Bologna, 7 mag. - , AdnKronos, - L'Emilia-Romagna, leader in ambito italiano ed europeo per i prodotti di qualità - con un paniere di 44 tra specialità Dop , Denominazione di origine protetta, e Igp , ...

Bonaccini : "EMILIA ROMAGNA leader nell'agroalimentare" : L'Emilia-Romagna , leader in ambito italiano ed europeo per i prodotti di qualità - con un paniere di 44 tra specialità Dop , Denominazione di origine protetta, e Igp , Indicazione geografica protetta,...

Sanità - EMILIA ROMAGNA : 1 milione di malati cronici - crescono i ricoveri over 65 : over 65, soprattutto donne, che soffrono, in particolare, di ipertensione arteriosa, diabete, asma bronchiale, osteoartrosi, disturbi della tiroide, scompenso cardiaco, malattie ischemiche del cuore e neurologiche. E’ l’identikit dei malati cronici, circa 24 milioni in Italia, il 39% della popolazione, secondo l’Istat. E poco meno di un milione (oltre 830 mila) si trovano in Emilia Romagna. Dove il numero di ricoveri per questi ...

Clima - EMILIA ROMAGNA : ok al progetto esecutivo del Centro Meteo Europeo : Via al progetto esecutivo e alla relativa gara per realizzare, nel Tecnopolo di Bologna, il Data center del Centro Europeo per le previsioni Meteorologiche a medio termine (Ecmwf). Per il completamento dei lavori, la cui consegna dovrà avvenire nell’estate 2019, sono disponibili risorse per 52 milioni di euro. La Giunta dell’Emilia-Romagna, guidata dal presidente Stefano Bonaccini, ha approvato il progetto esecutivo ...

Maltempo EMILIA-Romagna : dal governo 9 - 5 milioni e stato di emergenza : In considerazione dell’ondata di Maltempo che ha investito tutte le province dell’Emilia-Romagna (eccetto Ferrara) tra il 2 febbraio e il 19 marzo 2018, il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, stanziando da subito 9,5 milioni di euro: le risorse andranno a finanziare gli interventi più urgenti che si sono resi necessari in questi territori. “Ci eravamo mossi subito per essere al fianco delle comunità e ...

Terremoti - sciame sismico in EMILIA-Romagna : tanta paura e scuole chiuse : 1/7 ...

Terremoto di magnitudo 3.6 al confine tra EMILIA ROMAGNA e Toscana : paura ma nessun danno : Una scossa è stata avvertita dalla popolazione in Emilia Romagna, nella provincia di Forlì e Cesena, ma non si registrano danni né a cose, né a persone. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia l'evento sismico di magnitudo 3.6 è stato registrato alle 20.46 con epicentro a Tredozio.Continua a leggere