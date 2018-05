ilfattoquotidiano

: Presentati ai sindacati piani di industrializzazione per #Embraco. Tutti assunti, partenza immediata e nessun contr… - CarloCalenda : Presentati ai sindacati piani di industrializzazione per #Embraco. Tutti assunti, partenza immediata e nessun contr… - stefanellistef1 : RT @fattoquotidiano: Embraco, presentati i progetti di due aziende. “Salvi tutti i lavoratori con pari diritti e retribuzioni” https://t.co… - samualebutti : RT @fattoquotidiano: Embraco, presentati i progetti di due aziende. “Salvi tutti i lavoratori con pari diritti e retribuzioni” https://t.co… -

(Di martedì 15 maggio 2018) È durato più di cinque mesi l’incubo dei 497dell’di Riva di Chieri, in provincia di Torino, che all’inizio dell’anno si sono visti recapitare una lettera di licenziamento in tronco. Cinque mesi durante i quali, sul futuro dell’azienda del gruppo Whirlpool, poi ceduta ai giapponesi della Nidec, si è promesso di tutto: dalla creazione di un fondo per evitare la fuga delle imprese all’estero, all’ipotesi di chiedere una deroga alle regole europee sugli aiuti di Stato, fino a un piano di reindustrializzazione annunciato solo a parole. Ma ora per circa 430 dipendenti di(una settantina di loro hanno già lasciato la società approfittando degli incentivi all’esodo annunciati a marzo) sembra essere arrivata la svolta. “Oggi sono statiai sindacati idelle dueche investiranno nell’ex ...