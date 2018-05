Embraco | Calenda conferma il salvataggio | A tutti i lavoratori stessi diritti e

Carlo Calenda annuncia il salvataggio dei lavoratori Embraco : "Avranno lo stesso stipendio" : I lavoratori dello stabilimento ex Embraco di Riva di Chieri, nel torinese, manterranno "stessi diritti e stressa retribuzione". Lo ha assicurato il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, al termine dell'incontro al ministero con le due società che si occuperanno della reindustrializzazione del sito. Le due aziende sono un gruppo israeliano-cinese, che si occuperà di robot per la pulizia dei pannelli fotovoltaici, e la ...

Embraco : Calenda firma per fondo 200mln : ANSA, - ROMA, 8 MAG - "firmato decreto per istituzione 'fondo anti-delocalizzazioni' con iniziale dotazione di 200 milioni di euro". Lo annuncia il ministro dello sviluppo economico su twitter in ...

Embraco - Calenda firma decreto per Fondo da 200 milioni di euro : Teleborsa, - "firmato decreto per istituzione Fondo anti-delocalizzazioni con iniziale dotazione di 200 milioni di euro". Lo annuncia il Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda su Twitter in ...

Embraco - Calenda firma decreto per Fondo da 200 milioni di euro : "firmato decreto per istituzione Fondo anti-delocalizzazioni con iniziale dotazione di 200 milioni di euro". Lo annuncia il Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda su Twitter in riferimento ...

Dopo Embraco - bis con Italiaonline Calenda sposa ancora Karl Marx Le mire sulla segreteria Dem? : Chi non ricorda l’improvviso attivismo sociale che manifestò il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda poco prima delle elezioni? Lui, tutto casa e Confindustria, sentì impellentissimo il desiderio di aiutare, Marxianamente, i proletari di tutto il mondo, ma specificatamente italiani, Segui su affaritaliani.it

Embraco - ministro Calenda ad assemblea : ANSA, - RIVA PRESSO CHIERI , TORINO, , 6 MAR - Il ministro per lo sviluppo economico Carlo Calenda ha raggiunto oggi i lavoratori dell'Embraco a Riva di Chieri per discutere, in assemblea, l'intesa ...

Embraco/ La lezione per Calenda e l’Italia dopo i licenziamenti sospesi : I licenziamenti all’EMBRACO sono stati sospesi. La vicenda ha però molto da insegnare al Paese e anche all’attivissimo e liberista ministro Calenda. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 09:36:00 GMT)PIL E LAVORO/ Forte: l'Italia resterà ingabbiata anche nel 2018ALITALIA/ E i "consigli interessati" di Mr. Ryanair contro Lufthansa e Air France, di S. Luciano