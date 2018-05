Elena Morali pensa a Marco Ferri | annullate le nozze con Scintilla

lanostratv

: @Elena_Morali Se casualmente ti incontro,ti stiro. - Paolino1312 : @Elena_Morali Se casualmente ti incontro,ti stiro. - giuseppe_alto : Elena Morali ha lasciato Scintilla per Marco Ferri? La verità a Pomeriggio 5 - ciccina0906 : vedi sotto sotto elena morali prima o poi uscira' fuori che sta con marco ferri #Pomeriggio5 -

(Di martedì 15 maggio 2018)conferma la rottura cone il legame consi sono lasciati, o meglio si sono presi una pausa di riflessione ad un passo dalle. Quella che era soltanto un’indiscrezione gossip ha trovato finalmente conferma nelle dichiarazioni rilasciate a Pomeriggio Cinque dall’ex naufraga della tredicesima edizione dell’Isola dei famosi. Secondo i più informati, la colpa della crisi sarebbe di. All’Isola dei famosi,non aveva mai nascosto il suo interesse per il bel, tra apprezzamenti e risatine con la sua amica Paola Di Benedetto. A Barbara D’Urso la ragazza ha raccontato: “Da quando sono tornata dall’Isola a casa mi sono chiesta se il matrimonio era davvero quello che volevo. Questo mi ha scatenato una crisi esistenziale”. Laha messo in dubbio tutto e ha iniziato a farlo in ...